تكنولوجيا: لينوفو تقرر التوقف عن إنتاج هواتف الألعاب من سلسلة Legion

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد متحدث من شركة لينوفو اليوم على قرار الشركة للتوقف عن إنتاج إصدارات جديدة من سلسلة هواتف الألعاب Legion.

قدمت شركة لينوفو إصدارها الأخير من سلسلة هواتف Legion المخصصة للألعاب خلال شهر أغسطس من العام الماضي والذي انطلق بعنوان Legion Y70، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل عن خططها لإطلاق إصدار جديد خلال الفترة الماضية.

ولقد أوضح المتحدث من لينوفو في بيان لموقع “Android Authority” أن الشركة قد توقفت بالفعل عن إنتاج إصدارات جديدة من سلسلة هواتف Legion المخصصة للألعاب.

أيضاً أشار المتحدث من لينوفو إلى أن الشركة تهدف بهذا القرار الجديد توحيد محفظة الألعاب، والإتجاه إلى التوسع بشكل جديد، لذا جاء قرار الشركة بالتوقف عن إنتاج هواتف Legion التي ترتكز على نظام تشغيل الأندوريد.

كما أوضح المتحدث من لينوفو أن الشركة تعد من الشركات الرائدة في مجال الألعاب، لذا تلتزم الشركة بالتركيز على فئة المنتجات التي تحقق قيمة أكبر في مجال الألعاب في الأسواق العالمية.

يذكر أنه مع خروج لينوفو من المنافسة في سوق الهواتف المخصصة للألعاب يقتصر التنافس خلال الفترة القادمة على Asus ROG Phone وسلسلة Nubia Red Magic وهواتف Xiaomi Black Shark.

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