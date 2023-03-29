تكنولوجيا: الكشف عن شاشات BenQ PD UA المزودة بدقة 4K وتقنية ألوان AQ في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة BenQ مجموعة شاشات PD UA الاحترافية في الهند. وتشمل المجموعة شاشتين بحجم 27 بوصة و 32 بوصة مع دقة 4K. كما أنها تتميز بتقنية ألوان AQ لتحسين الإخراج.

تدعي BenQ أن الشاشات الجديدة هي الأجهزة المثلى للمحترفين المبدعين الذين يرغبون في الحصول على أداء ووظائف من الدرجة الأولى. وهي تعتبر مثالية لمحرري الفيديو والمصممين المحترفين الآخرين.

توفر شاشات BenQ UA حماية ممتازة للعين وتمنع إجهاد العين. ويوفر إصدار BenQ PD3205UA نسبة سطوع تبلغ 350 نتس في المتر المربع مع شاشة عرض IPS LED 4K بحجم 31.5 بوصة. تدعم الشاشة وظيفة HDR 10 وتحمل شهادة TUV للضوء الأزرق المنخفض. كما انها تأتي مزودة بالعديد من خيارات الاتصال بما في ذلك منافذ HDMI 2.0 و DP 1.4 و USB-A/USB-C.

ومن ناحية أخرى، يحتوي إصدار PD2705UA على شاشة IPS LED بحجم 27 بوصة ودقة 4K مع سطوع يبلغ 350 نتس في المتر المربع. يأتي الطراز مقاس 27 بوصة أخف قليلاً من إصدار 32 بوصة ولكنه يأتي بالعديد من الميزات المماثلة.

الشاشات كلها متاحة مباشرة من BenQ ويبدأ سعرها من 65000 روبية هندية (أي حوالي 791 دولارًا أمريكيًا).

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