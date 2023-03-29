تكنولوجيا: vivo تستعد للإعلان عن هاتفها القابل للطي vivo X Fold2 في أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة vivo على خططها لإطلاق إصدارها القادم من الهواتف القابلة للطي vivo X Fold2 في شهر أبريل المقبل.

شغل هاتف vivo X Fold2 عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، ولقد كشف “Huang Tao” نائب رئيس شركة vivo عن خطط الشركة للإعلان الرسمي عن الهاتف في حدث “2023 Boao Forum” الذي ينطلق في شهر أبريل المقبل.

ولقد أكدت التفاصيل التي نشرت عبر “Digital Chat Station” على منصة Weibo على أن هاتف vivo X Fold2 يأتي بقدرة بطارية 4800 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة في X Fold2 مستشعر Sony IMX866، مع ميزة التثبيت البصري، ومعالج V2 ISP، على أن يتميز المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يضم معالج Snapdragon 8 Gen 2، مع اثنان من مستشعرات البصمة بالموجات الفوق صوتية والتي تنقسم في كل شاشة.

يذكر أن شركة vivo تخطط لإطلاق vivo X Fold2 مع إصدارها المميز بتصميم صدفي vivo X Flip خلال الحدث المقرر عقده في شهر أبريل.

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