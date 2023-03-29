تكنولوجيا: منصة سبوتيفاي تقدم Niche Mixes، وهي طريقة رائعة لإنشاء قوائم تشغيل مخصصة لأي شيء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر منصة سبوتيفاي من أكبر منصات بث الموسيقى في العالم، فهي تتيح للمستخدمين الوصول إلى مكتبة ضخمة من الأغاني والبودكاست ومحتويات صوتية أخرى من جميع أنحاء العالم.

ويقدم النظام الأساسي خطط اشتراك مجانية ومدفوعة، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى محتوى مدعوم بالإعلانات أو خالٍ من الإعلانات، بالإضافة إلى ميزات إضافية مثل الاستماع في وضع عدم الاتصال وجودة صوت أعلى. وتقترح خوارزميات الاقتراحات المخصصة من سبوتيفاي المحتوى بناءً على سجل الاستماع وتفضيلات المستخدم، وأصبحت المنصة وجهة شهيرة لاكتشاف الموسيقى الجديدة والبودكاست.

والآن، أصبح تخصيص قائمة التشغيل على سبوتيفاي أفضل مع ميزة Niche Mixes الجديدة. تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين إنشاء مزيج خوارزمي مخصص لأي حالة مزاجية أو نوع. ما عليك سوى كتابة النشاط الذي تريد مرافقته وإضافة “mix” في النهاية للبدء.

جدير بالذكر ان اختيارات سبوتيفاي نفسها مثيرة للإعجاب، إذ نجحت في إنشاء قوائم تشغيل ليست مناسبة فحسب، بل تقدم أيضًا توازنًا بين المقاطع الصوتية المألوفة والأقل شهرة. ومع ذلك، هناك أوقات قد لا تكون اختياراتهم موفقة او مطابقة لمزاجك، مثلاً عند طلب “مزيج عمل dubstep” وبعد ذلك تلقي قائمة تشغيل تمرين بدلاً من ذلك.

بغض النظر، فإن هذه الميزة الجديدة متاحة لكل من المستخدمين المجانيين والمتميزين الذين يبحثون باللغة الإنجليزية، مما يجعلها إضافة رائعة إلى مكتبة سبوتيفاي الواسعة بالفعل.

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