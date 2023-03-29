شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Alibaba الصينية تفصل أعمالها إلى 6 وحدات لتعزيز تنافسيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عملاق التجارة الإلكترونية الصيني Alibaba، عن خططها لفصل أعمالها إلى 6 مجموعات، بحيث تكون قادرها على جمع تمويلات خارجية عبر طروحات عامة حسبما نقلت CNBC.

وأوضحت الشركة أن كل مجموعة سيسيرها مدير تنفيذي ومجلس إدارة خاص بها، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها أن تنشط النمو وتعزز القدرة التنافسية في الأسواق.

وقفز سهم Alibaba بنسبة 6% في تعاملات ما قبل الافتتاح.

وستتكون Alibaba من ست مجموعات هي:

و Cloud Intelligence Group: ستتخصص في أنشطة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وسيرأسها Daniel Zhang الرئيس التنفيذي الحالي لـ Alibaba.

وTaobao Tmall Commerce Group: ستغطي منصات البيع على الأنترنت بما فيها Taobao وTmall.

وCainiao Smart Logistics: تم تعيين Wan Lin في منصب الرئيس التنفيذي لهذه المجموعة التي تتولى تدبير الخدمات اللوجستية لـALibaba.

وGlobal Digital Commerce Group: سيتولى Jiang Fan منصب الرئيس التنيفيذي، وستتولى هذه الوحدة منصات البيع الدولية بما فيها AliExpress وLazada.

وDigital Media and Entertainment Group: ستتكلف هذه الوحدة التي يرأسها فFan Luyuan، بأعمال Alibaba في قطاع البث والسينما.