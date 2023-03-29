شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنيى إيه؟.. مايكروسوفت تطلق "Security Copilot" مدعومة بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Microsoft أداة لمساعدة المتخصصين في الأمن السيبراني على تحديد الخروقات وإشارات التهديد وتحليل البيانات بشكل أفضل، باستخدام أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي التوليدي GPT-4 من OpenAI.

الأداة المسماة "Security Copilot" عبارة عن مربع موجه بسيط سيساعد محللي الأمن في مهام مثل تلخيص الحوادث وتحليل نقاط الضعف ومشاركة المعلومات مع زملاء العمل على لوحة الدبوس.

وسيستخدم المساعد نموذج Microsoft الخاص بالأمان، والذي وصفته الشركة بأنه "مجموعة متزايدة من المهارات الأمنية الخاصة" والتي يتم تغذيتها بأكثر من 65 تريليون إشارة كل يوم.

ويأتي الإطلاق وسط موجة من الإعلانات من Microsoft لدمج الذكاء الاصطناعي في عروضها الأكثر شعبية.

وسعت الشركة إلى التفوق على أقرانها من خلال استثمارات بمليارات الدولارات في شركة OpenAI مالك ChatGPT، والتي أصدرت مؤخرًا GPT-4 لأداء مجموعة من المهام بدءًا من إنشاء موقع ويب حقيقي من خلال نموذج مرسوم يدويًا إلى مساعدة الأفراد في حساب ضرائبهم.

وفي الأسبوع الماضي، طرحت Microsoft ميزة إنشاء الصور لمحرك البحث Bing و Browser Edge والتي ستستخدم التكنولوجيا الكامنة وراء DALL-E من OpenAI لإنشاء صور بناءً على المطالبات النصية.

وستكون الأداة المسماة "Bing Image Creator" متاحة لمستخدمي أحدث إصدار مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمعاينة Bing و Edge، وقالت مايكروسوفت في منشور بالمدونة إنه سيتم دمج Bing Image Creator في دردشة Bing ، حيث سيتم طرحها مبدئيًا في الوضع الإبداعي بدءًا من يوم الثلاثاء للمستخدمين على سطح المكتب والجوال.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة أيضًا عن Microsoft 365 Copilot، وهو ترقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتطبيقات إنتاجية الشركة.

خلال حدث Microsoft 365 AI للشركة في 16 مارس، كشف رئيس مجلس إدارة Microsoft ومديرها التنفيذي ساتيا ناديلا أن Microsoft 365 Copilot الجديد قادم إلى Word وExcel وPowerPoint وOutlook وTeams وتطبيقات إنتاجية أخرى.