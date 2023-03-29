شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس FTX متهم بدفع رشوة 40 مليون دولار لمسئول صينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم مدعون عامون فدراليون في لائحة اتهامات جديدة أن سام فرايد مؤسس FTX قدم رشاوى بملايين الدولارات لمسؤول حكومي صيني واحد على الأقل حسبما نقلت CNBC.

وتزعم الحكومة الفدرالية الأميركية أن الحسابات المملوكة لصندوق التحوط الخاص بسام فرايد Alameda Research، كانت هدفاً لأمر تجميد من قبل الشرطة الصينية في نوفمبر 2021.

وزعمت الاتهامات أن سام فرايد وآخرين نفذوا عملية نقل لـ40 مليون دولار على الأقل من العملات المشفرة الموجهة لصالح مسؤول صيني حكومي أو أكثر من أجل التأثير عليهم وحثهم على إلغاء تجميد بعض تلك الحسابات.

كما أشار المدعون إلى أن فرايد وشركائه فكروا وحاولوا بوسائل عديدة لإلغاء التجميد عن تلك الحسابات التي تضم حوالي مليار دولار من العملات المشفرة.

وبعد الجهود القانونية والشخصية، وافق فرايد في النهاية على تقديم رشوة بملايين الدولارات لإلغاء قرار التجميد الصادر في حق تلك الحسابات.

وكانت لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية تقدمت بشكوى ضد Binance ومؤسسها المشارك تشانغبينغ زاو وكبير مسؤولي الامتثال السابق صموئيل ليم أمس الإثنين بشأن مزاعم انتهاك قواعد التداول.

وفي يناير كانون الثاني صرح سام بانكمان فريد أمام القضاء الفدرالي في نيويورك بأنه غير مذنب أذ أكد عدم ارتكابه أي جرائم احتيال وسرقة متعلقة بمنصة تبادل العملات المشفرة وصندوق ‏التحوط ‏Alameda Research‏.‏