شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس FTX متهم بدفع رشوة 40 مليون دولار لمسئول صينى والان مع تفاصيل الخبر
وتزعم الحكومة الفدرالية الأميركية أن الحسابات المملوكة لصندوق التحوط الخاص بسام فرايد Alameda Research، كانت هدفاً لأمر تجميد من قبل الشرطة الصينية في نوفمبر 2021.
كما أشار المدعون إلى أن فرايد وشركائه فكروا وحاولوا بوسائل عديدة لإلغاء التجميد عن تلك الحسابات التي تضم حوالي مليار دولار من العملات المشفرة.
وبعد الجهود القانونية والشخصية، وافق فرايد في النهاية على تقديم رشوة بملايين الدولارات لإلغاء قرار التجميد الصادر في حق تلك الحسابات.
وكانت لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية تقدمت بشكوى ضد Binance ومؤسسها المشارك تشانغبينغ زاو وكبير مسؤولي الامتثال السابق صموئيل ليم أمس الإثنين بشأن مزاعم انتهاك قواعد التداول.
وفي يناير كانون الثاني صرح سام بانكمان فريد أمام القضاء الفدرالي في نيويورك بأنه غير مذنب أذ أكد عدم ارتكابه أي جرائم احتيال وسرقة متعلقة بمنصة تبادل العملات المشفرة وصندوق التحوط Alameda Research.