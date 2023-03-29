تكنولوجيا: عمليات البحث على جوجل توفر الآن المزيد من السياق والآراء للقصص الإخبارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توفر جوجل بعض السياق حول نتائج البحث لمساعدتك على فهم الأخبار، والآن، ستضيف الشركة المزيد من الأدوات للتأكد من أنك ترى الصورة الأوسع.

هناك مكتبة وجهات نظر جديدة توفر وجهات نظر الخبراء والصحفيين والأصوات الأخرى المتعلقة بالموضوع الإخباري معين، فعلى سبيل المثال، قد ترى الممثلين والنقاد بعد الأوسكار. ستتوفر وجهات النظر قريبًا في الولايات المتحدة للمستخدمين.

يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن الكتاب الذين يقفون وراء القصص الإخبارية. فستظهر ميزة “نبذة عن هذا المؤلف” وستشجع على استخدام مصادر جديرة بالثقة. تقوم جوجل بنشر معلومات المؤلف في جميع أنحاء العالم باللغة الإنجليزية، وستجدها أيضًا في مكتبة Perspectives.

تقوم الشركة في ايضًا بتحديث بعض ميزاتها الحالية. فستتوفر ميزة “حول هذا البحث” بجميع لغات البحث في الأيام المقبلة. وتأتي التحذيرات المتعلقة بالقصص سريعة التطور للمستخدمين الفرنسيين والألمان والإيطاليين والإسبان واليابانيين أيضًا.

وإذا أدخلت عنوان الويب لمؤسسة ما في عملية بحث، فستحصل الآن على معلومات “حول هذه الصفحة” في الأعلى. سيكون لديك فكرة أفضل عما إذا كان موقع تلك المنظمة يستحق الزيارة أم لا.

تساعد الميزات الإضافية في محاربة المعلومات المضللة وتعزيز محو الأمية الإخبارية من خلال التعليم والتحقق من الحقائق والمعلومات التكميلية.

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