شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإعلان عن موعد عودة الرواد الذين مددت مهمتهم على متن المحطة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر
وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "رواد الفضاء، سيرغي بروكوبييف، ودميتري بيتيلين، وفرانك روبيو، الذين تم تمديد فترة إقامتهم على متن المحطة الفضائية الدولية بسبب مشكلة مركبة Soyuz MS-22 سيعودون إلى الأرض في 27 سبتمبر المقبل، وفقا لتقرير RT .
وأضاف البيان "الرواد سيعودون إلى الأرض على متن مركبة Soyuz MS-23، وقبل عودتهم، في 15 سبتمبر القادم، من المفترض أن تصل مركبة Soyuz MS-24 إلى المحطة، حاملة على متنها الروسيين: أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، ورائد الفضاء من ناسا، لورال أوهارا".
من الجدير بالذكر، أن مؤسسة روس كوسموس هى مؤسسة حكومية مسؤولة عن مجموعة واسعة من الرحلات الفضائية المتنوعة وبرامج علوم الفضاء الخاصة بالاتحاد الروسي، وتسمى مؤسسة روسكوزموس الحكومية للأنشطة الفضائية.