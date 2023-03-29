شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستحوذ علي حصة 25% من شحنات الهواتف الذكية المصنوعة في الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت شركة آبل أعلى معدل لها على الإطلاق في شحنة آيفون وإيراداتها وحصة أرباح تشغيلية في عام 2022، كما حقق أداء الشركة في السوق الهندي نجاحًا مماثلًا حيث ادعى أحد التقارير أنها نمت بنسبة 16% على أساس سنوي في عام 2022 وحافظت على ريادتها في قطاع الخدمات المتميزة بشكل عام وكذلك الفئة فائقة الجودة.

أصبحت الهند سوقًا إستراتيجيًا لشركة آبل، ويشير تقرير جديد إلى أن آبل قد استحوذت على 25% من شحنات الهواتف الذكية "المصنوعة في الهند" من حيث القيمة.

وفقًا لتقرير صادر عن Counterpoint Research، نمت شحنات "صنع في الهند" من Apple بنسبة 65% على أساس سنوي من حيث الحجم و 162% على أساس سنوي من حيث القيمة.

هواتف آيفون "المصنوعة في الهند" من آبل

أدى هذا إلى رفع حصة قيمة العلامة التجارية إلى 25% في عام 2022 ، ارتفاعًا من 12% في عام 2021.

من حيث القيمة سجلت شحنات الهواتف الذكية "صنع في الهند" نموًا بنسبة 34% على أساس سنوي ، وذلك بفضل الاتجاه المحلي المتمثل في زيادة قسط التأمين بالإضافة إلى زيادة الصادرات من الهواتف الذكية المتميزة ، وخاصة من آبل.

يستفيد بعض المصنّعين من اتجاه قسط التأمين.

كان شركات Apple EMS (خدمات تصنيع الإلكترونيات) Foxconn Hon Hai و Wistron من أسرع الشركات المصنعة نموًا من بين أفضل 10 شركات في الربع الرابع من عام 2022.

وقال كبير محللي الأبحاث براشير سينج، "كان النمو مدفوعًا أيضًا بزيادة الصادرات من شركة آبل.

انخفاض شحنات الهواتف الذكية "صنع في الهند"

قالت شركة الأبحاث إن شحنات الهواتف الذكية "صنع في الهند" انخفضت بنسبة 3% على أساس سنوي في عام 2022 (يناير-ديسمبر) حيث شهد العام تراجعًا في طلب المستهلكين بسبب الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي.

وأشار التقرير إلى أن الشحنات انخفضت بنسبة 19% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2022 بسبب انخفاض الطلب المحلي - لا سيما في شرائح الدخول والمتوسطة.

من حيث إجمالي الصادرات، فقد لوحظ نمو في الحجم بنسبة 37% على أساس سنوي.

وأضاف سينج: "بلغت مساهمة الصادرات في إجمالي شحنات الهواتف الذكية" المصنوعة في الهند "أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2022 من حيث الحجم (20%) والقيمة (30%).

أفضل مصنع سامسونج في الربع الرابع من عام 2022

في الربع الرابع من عام 2022 برزت شركة سامسونج كأفضل شركة مصنعة للهواتف الذكية، متقدمة على شركة أوبو، بينما انخفضت شحنات التصنيع من سامسونج بنسبة 7% فقط على أساس سنوي نظرًا لاستقرار حجم الصادرات ، شهدت أوبو انخفاضًا بنسبة 31% على أساس سنوي في التصنيع بسبب مشكلات المخزون في قطاع الدخول.

وأشار سينج: "من بين لاعبي EMS قادت شركة Foxconn Hon Hai شحنات التصنيع في الربع الرابع من عام 2022 تليها شركة Dixon، التي ظلت أفضل شركة هندية لخدمات EMS في الربع الرابع من عام 2022 أيضًا". تصدرت شركة لافا شحنات "صنع في الهند" بحصة 29% تقريبًا في قطاع الهواتف العادية.