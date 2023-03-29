تكنولوجيا: مايكروسوفت تركز على تعزيز الأمان وتقنية الذكاء الاصطناعي في الإصدار التالي من نظام Windows

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل مايكروسوفت على إصدار تحديث جديد من نظام Windows مع مزيد من الأمان والسرعة، وفقًا لـ Windows Central. وستسمح المبادرة، التي تسمى CorePC، لنظام Windows بالتوسع بشكل أفضل للأجهزة المختلفة مع الاستمرار في دعم التطبيقات القديمة.

تهدف CorePC إلى تحقيق العديد من الأهداف نفسها مثل نظام Windows Core الذي تم إلغاؤه، والذي وصفته مايكروسوفت بأنه تحديث معياري لنظام التشغيل الخاص بها. سيستخدم CorePC “فصل الحالة” ويقسم Windows إلى أقسام متعددة، على غرار iOS و Android. قد يجعل ذلك من الصعب على البرامج الضارة إصابة النظام أثناء إجراء التحديثات بشكل أسرع.

سيتيح CorePC لشركة مايكروسوفت تقديم إصدارات مختلفة من Windows لأجهزة مختلفة، ودعم ميزات وتطبيقات محددة لكل منها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون لأحد المتغيرات التي تركز على التعليم تأثير خفيف مثل ChromeOS، حيث يعمل فقط على متصفح Edge وتطبيقات الويب و Office وتطبيقات Android التي تمت محاكاتها. على العكس من ذلك، يمكن أن يقدم CorePC أيضًا إصدارات كاملة من Windows تدعم جميع الميزات والقدرات الحالية لسطح مكتب Windows 11 الحديث.

وبحسب ما ورد تعمل الشركة أيضًا على نسخة من CorePC لمنافسة Apple Silicon، والتي بدأت شركة أبل في شحنها إلى أجهزة Mac الجديدة منذ أكثر من عامين. فسيعزز إصدار مايكروسوفت أداء نظام التشغيل وقدراته عند ربطه بأجهزة معينة (مثل أجهزة Surface التي تشغل فئة معينة من الشرائح).

وأخيرًا، تعمل مايكروسوفت (بشكل غير مفاجئ) على إدخال الذكاء الاصطناعي في المشروع الجديد. فتتضمن خططها استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى المعروض على الشاشة وتقديم إشارات سياقية مناسبة. ويبدو أنه امتداد لإمكانيات الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام في الإصدارات القادمة من Office.

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