تكنولوجيا: وصول شاشة الألعاب Red Magic 4K مقاس 27 بوصة عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم طرح شاشة الألعاب Nubia 4K Red Magic للعالمية أخيرًا، فقد أعلنت الشركة اليوم عن إطلاق الشاشة دوليًا وكشفت عن أسعارها العالمية.

حتى الآن، تم التأكيد على حصول أمريكا الشمالية وماليزيا على الشاشة، ولكن ستنضم دول أخرى إلى القائمة حتمًا.

تحتوي شاشة الألعاب Red Magic على لوحة miniLED مقاس 27 بوصة مع نسبة أبعاد 19:6 ودقة 4K وزاوية عرض 178 درجة.

تحتوي الشاشة على دعم ألوان 10 بت وشهادة HDR 1000، وتصل نسبة السطوع إلى 650 نتس منتظم و 650 نتس أقصى السطوع. تتضمن ميزات الألعاب المساعدة في التقاطع، والمؤقت، وعداد معدل الإطارات.

عند الحديث عن معدل الإطارات، ترتفع الشاشة إلى معدل تحديث يصل إلى 160 هرتز. ويمكن تدوير الشاشة 90 درجة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، وفي جميع الاتجاهات توجد تقنية Moving Picture Response Time، مما يقلل من ضبابية الحركة ويحسن الوضوح.

ستبدأ الطلبات المسبقة في أمريكا الشمالية في 3 أبريل، مع تحديد موعد الشحن في 6 أبريل. تم تحديد السعر ليبلغ 869 دولارًا أمريكيًا. وفي ماليزيا، ستتمكن من طلب شاشة Red Magic 27 في 4 أبريل بسعر 3999 رينجت ماليزي (أكثر من 900 دولار).

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