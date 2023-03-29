الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف 300 مليون شخص

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحلّ محلّ ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل خلال الفترة المقبلة.

وأفاد البنك، في تقرير له، بأن أنظمة الذكاء الاصطناعي، القادرة على إنشاء محتوى مشابه بصورة كبيرة لما ينتجه البشر، مثل "ChatGPT" تمثل "تقدما كبيرا"، ويمكنها أن تؤدي إلى زيادة القيمة السنوية الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في جميع أنحاء العالم بنسبة 7% على مدى فترة 10 سنوات.

وأشار التقرير إلى أنه، وقريبا، ستقوم تقنيات الذكاء الصناعي بمهام ربع الوظائف في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن هذا أيضا قد يعني خلق وظائف جديدة وزيادة في الإنتاجية، وفقا لموقع "بي بي سي".

ولفت البنك في تقريره إلى أن "تأثير الذكاء الاصطناعي سيختلف بحسب القطاعات المختلفة التي يعمل بها، حيث يمكن استخدامه لإنجاز 46% من المهام الإدارية و44% من المهن القانونية، لكن هذه النسب ستتراجع في قطاع البناء إلى 6% فقط و4% في قطاع الصيانة".