شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نقابة عمال الاتصالات تتهم شركة آبل بطرد عمال انتقاما من تنظيمها.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزعم نقابة عمال الاتصالات فى أمريكا أن شركة أبل فصلت خمسة عمال في مدينة كانساس سيتى وقامت بتأديب آخر فى تكساس انتقاما للتنظيم.

كما اتهمت النقابة الشركة باستجواب الموظفين، ووعد هؤلاء الموظفين بظروف عمل أفضل إذا لم يدعموا النقابة، وتهديدهم بظروف أسوأ إذا فعلوا ذلك، وفقا لتقرير theverge.

وفى بيان صحفي من CWA يقول D'lite Xiong، أحد العمال الذين تم طردهم: قالت إدارة Apple إننى طُردت بسبب خطأ مطبعى فى الجدول الزمنى الخاص بى الذى قمت بتوثيقه وحاولت تصحيحه.

ومع ذلك، من الواضح أن السبب الحقيقي لفصلي هو ممارسة حقي في التنظيم والفوز بصوت محمي فى الوظيفة.

وتقول موظفة أخرى أنه تم إخطارها بعد وصولها متأخرة دقيقة واحدة عن العمل ثلاث مرات في الشهر وفقًا لصحيفة واشنطن بوست وإنها طُردت "بعد قضيتين أخريين تتعلقان بالحضور، ووجهت النقابة تهمتين لممارسات العمل غير العادلة واحدة لكل متجر إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل.

ولم ترد Apple على الفور على طلب The Verge للتعليق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها شركة Apple شكوى عمالية غير عادلة بشأن سلوكها تجاه العمال الذين يحاولون التنظيم، وقرر المجلس الوطني لعلاقات العمل أن الشركة استجوبت وحاولت إكراه الموظفين في أتلانتا ، كما قدمت شكوى ضد شركة أبل زعمت أن الشركة مارست التمييز ضد جهود نقابة الموظفين في نيويورك.

كما اتهم المنظمون في Towson Town Center، أول موقع تجزئة نقابي لشركة Apple في الولايات المتحدة، الشركة بحجب التفاصيل حول المزايا الجديدة التي تقدمها للعمال الآخرين، مما يجعل من الصعب المساومة على نفس المعاملة مثل الموظفين غير النقابيين.