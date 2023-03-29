شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تقليل الضوضاء فى الخلفية خلال إجراء مكالمة على موبايلك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل للتو تحديث iOS 16.4 لأجهزة iPhone، حيث يجلب التحديث العديد من الميزات الجديدة والتغييرات وإصلاحات الأخطاء والمزيد بما في ذلك ميزة عزل الصوت الجديدة للمكالمات الخلوية، وتم إطلاق الميزة لأول مرة مع نظام التشغيل iOS 15 وفي ذلك الوقت كانت مخصصة فقط لـ FaceTime وتحديد تطبيقات الطرف الثالث، مع نظام التشغيل iOS 16.4 ، أصبحت الميزة متاحة الآن للمكالمات الخلوية أيضًا.

بالنسبة لأولئك غير المدركين، تركز ميزة عزل الصوت على الصوت وتمنع ضوضاء الخلفية لتقديم تجربة اتصال أفضل في البيئات الصاخبة، وإذا كنت تبحث عن تمكين الميزة وتجربتها .

افتح الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك، ثم، اضغط على عام وانتقل لأسفل. اضغط على خيار تحديث البرنامج وتحقق من آخر تحديث، وبمجرد توفر التحديث، اضغط على زر التنزيل. انتظر حتى تكتمل عملية التحديث، تأكد أيضًا من أخذ نسخة احتياطية كاملة من الهاتف قبل متابعة عملية التحديث مع بطارية ومساحة تخزين كافية.



خطوات لتمكين عزل الصوت للمكالمات الخلوية على iPhone خطوات لتمكين عزل الصوت للمكالمات الخلوية على iPhone 1. افتح تطبيق الهاتف على جهاز iPhone الخاص بك.

2. قم بإجراء مكالمة لشخص ما.

3. بمجرد إجراء المكالمة، افتح مركز التحكم عن طريق التمرير لأسفل من الزاوية اليمنى العليا (على أجهزة iPhone التي لا تحتوي على معرف اللمس) واسحب لأعلى من الزر (على أجهزة iPhone المزودة بمعرف اللمس).

4. اضغط على خيار الميكروفون واختر خيار عزل الصوت.

بعد ذلك، سيتم تمكين ميزة عزل الصوت للمكالمات وسيبدأ iPhone تلقائيًا في إعطاء الأولوية للصوت على الصوت المحيط.

لإيقاف تشغيله، اتبع الخطوات المذكورة أعلاه واختر الخيار القياسي بدلاً من عزل الصوت.