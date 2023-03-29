شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب تابلت HUAWEI MatePad SE هو جهازك الأنسب لإنجاز مهامك اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة هواوى مؤخراً جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي الجديد، والذي يضم العديد من المزايا الرائعة والجذابة. ويعتبر هذا المنتج جهاز الأسرة الأول الذي يلبي احتياجات الأشخاص من جميع الأعمار ويشمل ميزات تضمن سلامة المستخدمين الصغار. ويأتي مزوداً بشاشة عرض كاملة مقاس 10.4 بوصة بدقة 2K بنسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 83٪ وخفة وزن تبلغ 440 جرامًا فقط، ومعالج قوي ثُمانيّ النوى بحجم 6 نانومتر وجودة صوت غامرة ومجموعة من المزايا الذكية الأخرى. باختصار، يُعدّ جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي الخيار المثالي لأي شخص يبحث عن جهاز لوحي متعدد الاستخدامات بسعر معقول يمكن لأي فرد في العائلة استخدامه.

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استمتعوا بمشاهدة المحتوى مع شاشة العرض الكاملة HUAWEI FullViewبدقة

يُعدّ HUAWEI MatePad SE جهازاً لوحياً مثالياً للترفيه أثناء التنقل. ويمنحكم شاشة كبيرة للاستمتاع بمشاهدة الأفلام والألعاب. كما أنه صغير بما يكفي في الوقت ذاته لتحملوه أثناء السفر وتمسكون به بيد واحدة. علاوةً على ذلك، يوفر HUAWEI MatePad SE شاشة عرض HUAWEI FullView مقاس 10.4 بوصة بدقة 2K مع نسبة شاشة تبلغ 83% من حجم الهيكل الكلي ودقة 2K وكثافة 225 بكسل، لتجربة بصرية حيوية وممتعة. ويسمح ضبط السطوع بـ4096 مستوى بتعديل سطوع الشاشة في الوقت الفعلي بناءً على ظروف الإضاءة المحيطة ويحافظ على راحة عينيكم في جميع الأوقات. وحصل جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي على شهادتيّ الضوء الأزرق المنخفض والخلوّ من الوميض من TÜV Rheinland مما يدل على تخفيفه لإجهاد العينين.

معالج ثماني النوى قياس 6 نانومتر لأداء فائق

يوفر جهاز HUAWEI MatePad اللوحي أداء متميز بفضل معالجه القوي والفعال مقاس 6 نانومتر الذي يمكنه دعم الأداء الثابت لفترات طويلة. ولأنه يتميز بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، فستحصلون على عمر بطارية أطول وهو أمر شديد الأهمية في الأجهزة اللوحية ضمن هذه الفئة. وسيمكنكم ذلك من الاستمتاع بمشاهدة حلقات متعددة من مسلسلاتكم المفضلة دون الحاجة لشحن الجهاز اللوحي بين كل حلقة وأخرى.

صوت محيطي مضبوط بفضل تقنية Histen 8.0

في ما يتعلق بالترفيه، تمتلك جودة المرئيات نصف الأهمية فقط، ويتعلق النصف الآخر بجودة الصوت. ولحسن الحظ، يحتوي جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي على مكبريّ صوت في هيكله النحيف، مما يولد صوتاً من اليسار واليمين لتوفير تجربة استماع غامرة. ونتيجةً لذلك، ستحصلون على نطاق صوت أوسع يضيف المزيد من الأبعاد إلى الصوت ويوفر تجربة استماع أكثر واقعية. إضافةً إلى ذلك، يشمل هذا الجهاز اللوحي تقنية Histen 8.0 التي تمت ترقيتها وتتميز بالتكيف التلقائي والتأثيرات الصوتية القائمة على السياق والضبط الدقيق الذي يمثل نطاق التردد ومستوى الصوت ويدعم تحسينات الصوت فائقة الوضوح.

يستطيع الجهاز اللوحي تحسين الأصوات البشرية لتعزيز الانغماس والاستمتاع بحوارات الأفلام ومقاطع الفيديو القصيرة والدروس عبر الإنترنت ومكالمات الفيديو. وتجعل خوارزمية استخراج الصوت البشري المركزية الأصوات أكثر وضوحاً. كما يستخدم HUAWEI MatePad SE خوارزمية الطبقة السفلية لتحديد أنواع التطبيقات وضبط المؤثرات تلقائياً في مكبرات الصوت مما يحافظ على الصوت الأصلي دون الحاجة إلى تدخّل المستخدم.

التفاعلات السلسة مع الجهاز الفائق

يأتي جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي مزوداً بمزايا الجهاز الفائق Super Device التي تتيح لكم إدارة أجهزتكم واتصالاتكم من مكان واحد وحتى مشاركة الأجهزة بين الحسابات، مما يجعل أداء المهام عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى. ويتيح لكم HUAWEI MatePad SE الاتصال بسماعات FreeBuds أو أجهزة HUAWEI Vision ببساطة عن طريق سحب الأيقونات المناسبة لها. على سبيل المثال، السحب والإسقاط هو كل ما يتطلبه الأمر لتبديل صوت الجهاز اللوحي إلى سماعات FreeBuds، أو نقل بث فيلم إلى HUAWEI Vision في غرفة المعيشة.

يوفر الجهاز اللوحي تجربة مستخدم سلسة من خلال أدواته الإضافية التي تأتي بنفس الحجم ومجموعات أدوات الخدمة Service Widgets والاختصارات ذات الأحجام المختلفة، لتسهيل الوصول إلى المحتوى والميزات المفضلة لديكم. وتعمل ميزة النوافذ المتعددة الجديدة كلياً على تحويل الجهاز اللوحي إلى أداة متعددة المهام حيث يدعم ما يصل إلى أربع مهام متزامنة. وتتيح لكم ميزة التطبيقات المتعددة App Multiplier الجديدة والمحسّنة فتح ما يصل إلى أربع مهام جارية داخل تطبيق واحد.

ركن الأطفال Kids Corner: رفيق الأطفال المثالي

تُعدّ الأجهزة اللوحية طريقة رائعة لمساعدة الأطفال على تعلم أشياء جديدة وفرصة للآباء والأمهات لتسلية أطفالهم. لكن قد يفتقر الأطفال في الوقت نفسه إلى فهم أهمية الحد من الوقت الذي يقضونه أمام الشاشة. وإن لم تتم مراقبتهم بشكل صحيح، يمكن أن يصبح الأطفال مدمنين على الألعاب والرسوم المتحركة مما قد يؤثر على بصرهم وكذلك دافعهم للتعلم.

يستطيع الوالدان إدارة وقت الاستخدام والتطبيقات والمحتوى في ركن الأطفال، مما يسمح لهم بتحديد فترات زمنية معينة ومتعددة على مدار اليوم. وبالنسبة لإدارة إعدادات التطبيقات، يمكن للوالدين تحديد التطبيقات التي يمكن للأطفال الوصول إليها وكذلك مقاطع الفيديو والصور التي يمكن للأطفال رؤيتها في قسم إدارة المحتوى. ويستطيع الأطفال استخدام كلمة المرور لفتح الشاشة والدخول مباشرةً إلى ركن الأطفال كي يتمكنوا من عرض المحتوى المناسب دون التأثير على استخدام والديهم. وصمم ركن الأطفال لجعل HUAWEI MatePad SE جهازاً صديقاً للأطفال مع ميزة حماية العين متعددة الطبقات وأدوات الرقابة الأبوية. كما يمتلك ميزات توازن بين التعلّم والمتعة. إضافةً إلى ذلك، فهو يساعد الآباء على التأكد من أن أطفالهم بأمان أثناء استخدامهم للجهاز اللوحي.

خفيف ومتين

يتكون جهاز HUAWEI MatePad SE من سبائك الألمنيوم ويستخدم عملية السفع الرملي المؤكسد لإنتاج لمعان معدني يخطف الأنفاس. وتم تصميم الجهاز اللوحي هذا مع التركيز على المستقبل ليكون مثالاً للمسات الجمالية الكلاسيكية المتناسقة، مما يجعله الإضافة المثالية لأي منزل. وكونه جهاز لوحي مخصص للمنزل، يزن HUAWEI MatePad SE 440 جرامًا فقط وهو مريح عند الإمساك به. وتمت تجربة واختبار هيكله المتين لتحمل قطرات السوائل كي لا تؤدي الحوادث الطفيفة إلى تشقق الشاشة أو تشوه الهيكل، مما يجعله مناسباً للأطفال بشكل خاص.