شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو واتس آب على أندرويد يحصلون على ميزة دردشة صوتية جديدة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل تطبيق المراسلة الفورية واتس آب إضافة ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، حيث يقال إن الشركة تختبر ميزة جديدة تجريبية، وقد طرح واتس آب مؤخرًا تحديثًا من خلال Google Play Beta Program.

وكشف التحديث أن الشركة تعمل على ميزة جديدة متعلقة بالمكالمات تسمى الدردشات الصوتية لتطبيق Android الخاص بها، ومن المتوقع أن تصل هذه الميزة مع تحديث لاحق، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، ستتوفر ميزة الدردشات الصوتية القادمة ضمن المحادثات ومن المتوقع أن يتم طرحها مع تحديث التطبيق في الأيام المقبلة.

ميزة الدردشة الصوتية في واتس آب: كيف يمكن أن تعمل لم يتم تأكيد واتس آب رسميًا متى سيتم طرح هذه الميزة أو كيفية عملها، ومع ذلك ، يتضمن التقرير لقطات شاشة توضح كيفية عمل ميزة واتس آب القادمة على أجهزة Android، وبمجرد طرح هذه الميزة ، ستتم إضافة رمز موجي جديد إلى رأس الدردشة، وسيسمح هذا للمستخدمين ببدء محادثات صوتية، وحسب لقطات الشاشة ، سيعرض واتس آب زرًا أحمر لإنهاء المكالمات الجارية.

وستتوفر أيضًا بعض المساحة الإضافية بالقرب من الزر الذي من المتوقع أن تستخدمه أيقونة الموجي. سيشير هذا الرمز إلى إمكانية تصور الصوت في الوقت الفعلي.

وسيوفر تصميم واجهة المستخدم هذا واجهة مبسطة تسمح للمستخدمين بمشاهدة أشكال الموجات الصوتية أثناء التنقل بين محادثاتهم. الميزة لا تزال قيد التطوير، ويمكن لمختبري الإصدار التجريبي من Android فقط تجربة الميزة حاليًا.

وأعلن واتس آب مؤخرًا عن تطبيق سطح مكتب جديد لمستخدمي Windows. يهدف هذا التطبيق الجديد إلى تحسين إمكانية الاتصال على إصدار Windows من التطبيق. يمكن لمستخدمي واتس آب على Windows الآن إجراء مكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى 8 أشخاص وإجراء مكالمات صوتية مع ما يصل إلى 32 شخصًا. الآن ، يقال إن الشركة تعمل على ميزة جديدة متعلقة بالمكالمات.