شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجعل من الصعب على مستخدمي أيفون استخدام Fitbit والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جعلت شركة Fitbit المملوكة لشركة جوجل من الصعب على مالكي أيفون استخدام ساعاتهم الذكية، حيث قامت الشركة المصنعة للأجهزة القابلة للارتداء مؤخرًا بتحديث صفحة الدعم الخاصة بها لزيادة الحد الأدنى من متطلبات التوافق لأجهزة iOS.

و هذا يعني أن أولئك الذين يستخدمون ساعة Fitbit الذكية مع جهاز أيفون أقدم سيحتاجون إلى تحديث طرازاتهم، ويتطلب تطبيق Fitbit الآن من مستخدمي أيفون أن يكونوا على الأقل في نظام التشغيل iOS 15 لاستخدام مجموعة تتبع اللياقة البدنية الخاصة به.

وهذا يعني أنه من أجل العمل بسلاسة على أجهزة أيفون ، سيحتاج تطبيق Fitbit وكذلك أجهزة تتبع اللياقة البدنية الآن إلى مستخدمي أيفون لتشغيل iOS 15 أو أعلى، في وقت سابق ، كانت ساعات Fitbit الذكية بحاجة إلى iOS 14 على الأقل للعمل.

ولم يغير تطبيق Fitbit الحد الأدنى من المتطلبات على Android، ووفقًا للمدونة ، لم يغير Fitbit الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لتشغيله مع جهاز Android. بدلا من ذلك ، ذهب في الاتجاه الآخر. في عام 2022، احتاجت ساعات Fitbit إلى نظام Android 10 على الأقل على الهواتف الذكية للعمل معها. الآن ، هذه الساعات الذكية متوافقة مع أجهزة Android 9 أيضًا.

وذكرت شركة Fitbit في منشور المدونة الخاص بها، "إن تطبيق Fitbit متوافق مع الهواتف والأجهزة اللوحية الأكثر شيوعًا. لإعداد واستخدام منتجات وخدمات Fitbit الخاصة بك ، يجب عليك تثبيت تطبيق Fitbit على جهاز متوافق يعمل بأحد أنظمة التشغيل التالية - Apple iOS 15 والإصدارات الأحدث و Android 9 أو أعلى. "

ماذا يعني هذا للمستخدمين

ليس من المتوقع أن يكون لمتطلبات إصدار iOS الأعلى من Fitbit تأثير كبير. جميع أجهزة أيفون و iPad التي تم إصدارها منذ أيفون 6s تدعم حاليًا نظام التشغيل iOS 15. وهذا يعني أن كل جهاز تم إطلاقه منذ عام 2015 قادر على تشغيل iOS 15. وفقًا لتقرير نشرته شركة Statista الشهر الماضي ، فإن 4٪ فقط من أجهزة أيفون النشطة تعمل بنظام iOS 14 أو الإصدارات الأقدم. 81٪ من أجهزة أيفون النشطة كانت تعمل بنظام iOS 16 في فبراير 2023.