تكنولوجيا: تسريب هاتف Moto G Stylus 5G (2023) في صورة رسمية جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان شركة موتورولا مشغولة حاليًا في تجهيز الدفعة التالية من سلسلة هواتفها من الفئة المتوسطة المزودة بقلم. فبعد إطلاق Moto G Stylus في عام 2020، و Moto G Stylus 5G في عام 2022، تستعد الشركة الآن لتقديم إصدار 2023 من هاتف Moto G Stylus 5G.

لقد رأينا هذا الهاتف لأول مرة في شهر فبراير، واليوم يشارك المسرب Evan Blass، المعروف أيضًا باسم evleaks، مجموعة من الصور الجديدة التي تبدو رسمية.

وعلى ما يبدو، سيحتوي الهاتف على كاميرتين من الخلف وستأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل. ومن الأمام، يوجد ثقب والذي يحمل الكاميرا الأمامية. ويأتي الإطار السفلي أكثر سمكًا بشكل ملحوظ من الإصدارات السابقة.

يضم الجزء الأسفل من الهاتف مقبس سماعة الرأس 3.5 مم ومنفذ USB-C وفتحة الميكروفون ومكبر الصوت والقلم. ووفقًا للإشاعات والتسريبات السابقة، سيأتي هاتف Moto G Stylus 5G (2023) بذاكرة (RAM) بسعة 4 إلى 6 جيجابايت وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين. وسيتم تشغيل الهاتف بنظام Android 13.

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