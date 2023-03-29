تكنولوجيا: BenQ تطلق سلسلة شاشات BenQ PD UA بدقة 4K وتقنية AQ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت BenQ عن سلسلة الشاشات الإحترافية BenQ PD UA التي تأتي بدقة 4K، وتدعم تقنية AQ في الألوان.

تتوفر شاشات BenQ PD UA الجديدة بحجم 27 و32 إنش ودقة 4K، كما تأتي الشاشات بتقنية AQ التي تدعم تعزيز دقة الألوان، كما تؤكد BenQ على أن الشاشات تدعم المحترفين بآداء مثالي، حيث يمكن أن تقدم آداء مميز في مهام تحرير الفيديو والتصميم.

ولقد أطلقت الشركة سلسلة BenQ DesignVue UA بالتزامن مع الإعلان عن جهاز العرض الذكي المحمول الجديد GV11 LED.

أيضاً تقدم الشاشات تدرج لوني بنسبة 99% من ألوان sRGB، وP3 بنسبة 95%، بتصميم Ergo Arm الذي يدعم ضبط إرتفاع الشاشة أو تدويرها أو الإمالة.

كما تدعم الشاشات 90W PD عبر منفذ USB C بهدف تحسين الإنتاجية، وتأتي الشاشات بميزة العرض المزدوج “Dual View”، أيضاً تضم BenQ PD UA ميزة “Hotkey Puck” لتمكين الوصول السريع للإعدادات، وتدعم الشاشات معايير TUV حماية العين من الإضاءة الزرقاء.

وتتميز شاشة BenQ PD3205UA بسطوع 350 nit، وشاشة IPS LED بحجم 31.5 إنش ودقة 4K، وتدعم HDR 10، وللإتصال تضم الشاشة HDMI 2.0، وDP 1.4، ومنفذ USB A، وUSB-C.

بينما تتميز PD2705UA بشاشة IPS LED بحجم 27 إنش، ودقة 4K، وتدعم سطوع 350 nit، كما يتميز هذا الإصدار بتصميم خفيف، ويبدأ سعر الشاشات من 791 دولار.

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