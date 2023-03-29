شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديثًا أمنيًا مهمًا لأجهزة iPhone و iPad الأقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل تحديثات iOS 15.7.4 و iPadOS 15.7.4 ، بالإضافة إلى تحديثات iOS 16.4 و iPadOS 16.4، وهذه الإصدارات الأحدث مخصصة لأجهزة iPhone و iPad الأقدم التي لا يمكن ترقيتها إلى أحدث إصدار من iOS.

ويُنصح بشدة الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة iPhone أو iPad القديمة بتنزيل تحديث iOS 15.7.4 أو iPadOS 15.7.4 لأنه يتضمن تصحيحات أمان مهمة.

ولعل واحدة من أكثر نقاط الضعف خطورة التي يعالجها التحديث هي ثغرة WebKit التي كان معروفًا بالفعل أنها مستغلة بشكل نشط، ويعد WebKit هو محرك المتصفح الذي يستخدمه متصفح Safari من أبل ، وقد تسمح الثغرة الأمنية للمهاجمين بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على جهاز المستخدم إذا قام المستخدم بزيارة موقع ويب تم إنشاؤه بشكل ضار.

وعلاوة على ذلك ، يعالج التحديث ثغرة أمنية قد تؤدي إلى سرقة معلومات المستخدم من خلال دعوة تقويم ضارة. كانت المشكلة ناتجة عن العديد من مشكلات التحقق من الصحة التي تمت معالجتها الآن من خلال تصحيح الإدخال المحسّن.

وهناك مشكلة أخرى تناولها التحديث الأمني تتعلق بالكاميرا الموجودة على نفس أجهزة أبل القديمة. يمكن لتطبيق وضع الحماية تحديد التطبيق الذي يستخدم الكاميرا حاليًا وأي الجهات الضارة يمكنها استغلالها، التحديث الأمني ، iOS 15.7.4 و iPadOS 15.7.4 ، متاح للعديد من أجهزة أبل القديمة ، كما هو مذكور أدناه.

- iPhone 6S و iPhone 6S Plus

- iPhone 7 و iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPod Touch 7G

iPad Air 2

iPad Mini 4