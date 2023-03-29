شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية تراجع أداء مايكروسوفت.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري الجهة المنظمة لمكافحة الاحتكار في ألمانيا "بوندسكارتيلامت" حاليا مراجعة للقوة السوقية لمايكروسوفت في خطوة قد تؤدي إلى تحقيق في ممارسات الأعمال التجارية لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، والحظر المحتمل إذا ثبت أنها تلحق الضرر بالمنافسة.

وقالت بوندسكارتيلامت إنها ستقرر ما إذا كان ينبغي تصنيف مايكروسوفت كشركة "ذات أهمية قصوى للمنافسة عبر الأسواق"، وقال أندرياس موندت ، رئيس Bundeskartellamt: "سيسمح لنا هذا الاكتشاف باتخاذ إجراءات في مرحلة مبكرة وحظر الممارسات المحتملة المناهضة للمنافسة".

وقال متحدث باسم Microsoft: "بصفتنا شركة تقنية كبرى ، فإننا ندرك مسؤوليتنا المتزايدة لدعم بيئة تنافسية صحية"، وأضاف المتحدث في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: "سنشارك بشكل بناء مع Bundeskartellamt في سعيهم لفهم دورنا في الأسواق الرقمية".

وقالت الهيئة التنظيمية في بيان إن الإجراءات تمثل المرحلة الأولى في عملية من خطوتين ولا تتطلب بعد تقييم ممارسات محددة في الشركة، وقالت: "إذا كانت الشكاوى أو المعلومات الأخرى تشير إلى وجود مؤشرات على انخراط Microsoft في ممارسات يحتمل أن تكون مناهضة للمنافسة ، فسيتعين إصدار قرار منفصل في هذا الشأن - أيضًا بالتشاور مع المفوضية الأوروبية وربما سلطات المنافسة الأخرى".

وأعلنت السلطة الألمانية بالفعل أن شركتي Meta المالكة لشركة Google وشركة Alphabet المالكة لـ Facebook لها أهمية قصوى للمنافسة عبر الأسواق.