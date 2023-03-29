شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف ما يحدث للأطفال المدمنين على ألعاب الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت البروفيسور Henrietta Bowden-Jones، رئيس المركز الوطني لاضطرابات الألعاب، أن الآباء لا يجب أن يأخذوا لوحات المفاتيح من الأطفال الذين تظهر عليهم علامات إدمان الألعاب، لأن هذا التصرف قد يؤدي إلى عنف جسدي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يرى المركز، الذي يعرف مع منظمة الصحة العالمية إدمان الألعاب على أنه اضطراب، مراهقين يمارسون الألعاب لمدة تصل إلى 14 ساعة في اليوم.

ويكون الأطفال مدمنون على ألعاب مثل Call of Duty و Fortnite و FIFA و Angry Birds و War Zone و Minecraft، ولكن لا توجد لعبة بالضرورة أكثر إدمانًا من أي لعبة أخرى.

وبحسب مؤسس المركز، فقد تعامل مع 745 مريضًا منذ افتتاحه في أكتوبر 2019، من بينهم 327 مريضًا في العام الماضي، ومعظم المرضى الذين تمت إحالتهم إلى المركز حتى الآن كانوا من المراهقين، على الرغم من أن البالغين يعانون أيضًا من إدمان الألعاب.

تريد البروفيسور Bowden-Jones الآن عرض شعار الخدمة الطبية على الألعاب حتى يعرف المشترون أن المساعدة متاحة لهم ولأسرهم.

كان رد الآباء الفوري هو أخذ كل شيء بعيدًا، أخذ وحدة التحكم في الألعاب والكمبيوتر المحمول والهاتف، مما يؤدي إلى العدوان والعنف، سواء من حيث الطفل إلى الوالدين أو من الطفل إلى الأشقاء، وبمجرد وقوع العنف، تصبح الأسرة مصدومة.

يساعد المركز الوطني لاضطرابات الألعاب في تقييم وعلاج الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 13 عامًا والذين يجدون صعوبة في التحكم في استخدامهم لألعاب الفيديو بالعلاج، ويقدم الدعم في شكل علاج سلوكي معرفي، وورش عمل تعليمية وأكثر للمدمن المتضررين وأفراد الأسرة.

قالت البروفيسور جونز، إنه بالإضافة إلى الأعمال العدوانية، رأى المركز بعض الأطفال يؤذون أنفسهم عندما يتم أخذ وحدة التحكم الخاصة بهم بعيدًا، قائلين "إنهم يفضلون الموت على عدم اللعب".

يتخطى الآخرون وجبات الطعام ويتجنبون الاستحمام حتى لا يفوتهم وقت اللعب ويقولون إنهم سيلعبون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إذا استطاعوا.

وأوضحت البروفيسورة جونز: "ليس هناك وقت لأي شيء آخر". "هؤلاء هم الأطفال الذين لا يغسلون أسنانهم بالفرشاة، ولا يستحمون لأشهر متتالية"، مضيفة "لا يحصل الآخرون على نوم مناسب ولا يمكنهم التركيز في المدرسة لأنهم كانوا يلعبون طوال الليل".