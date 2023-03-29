شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تحويل ملفات PDF إلى ملفات Word والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج أحيانا بعض المستخدمين إلى التعديل فى ملفات الـPDF وتحريرها، حيث تحظى ملفات PDF بشعبية كبيرة في المعاملات الرسمية في العمل والدراسة؛ لأنها توفر طريقة آمنة وموثوقة لمشاركة الملفات دون فقدان التنسيق أو الجودة، لكن من الصعب جدًا تعديلها، لذلك إذا كنت بحاجة إلى فتح ملف PDF وإجراء تغييرات فيه يجب تحويله إلى ملف (وورد) Word.

يُعد استخدام برنامج (Adobe Acrobat) هو أفضل طريقة لتحويل ملفات PDF إلى ملفات Word، إذ يحافظ على تنسيق المستند قدر الإمكان، ولكن هذه الميزة ليست مجانية، إذ إنها متاحة فقط في الإصدار المدفوع (Acrobat Pro).

تقدم شركة (أدوبي) Adobe حاليًا نسخة تجريبية مجانية لمدة سبعة أيام من برنامج (Adobe Acrobat DC) الذي يتيح لك الحصول على أفضل النتائج عند تحويل الملفات، ولكن هذه النسخة تتيح لك تحويل ملف واحد فقط.

ولتحويل ملف PDF إلى ملف Word باستخدام برنامج Adobe Acrobat؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- افتح ملف PDF في برنامج Acrobat

2- اضغط فوق أداة (Export PDF) الموجودة في لوحة الأدوات في الجانب الأيمن من الشاشة.

3- في الشاشة التالية؛ حدد (Microsoft Word) سيُحول الملف بشكل افتراضي إلى تنسيق docx الجديد، ولكن إذا كنت بحاجة إلى تنسيق doc القديم حدد خيار (Word 97-2003 document) بدلاً من ذلك.

4- اضغط فوق خيار (تصدير) Export

يمكنك أيضًا استخدام محرر مستندات جوجل (Google Docs) لتحويل ملفات PDF إلى ملفات (Word)، من خلال الخطوات التالية:

1- انتقل محرر مستندات جوجل في حاسوبك.

2- اضغط على أيقونة فتح الملفات التي على شكل مجلد الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

3- في نافذة فتح ملف، اضغط على علامة التبويب (تحميل) Upload، ثم حدد الملف الذي تريد تحويله.بعد لحظة سيفتح ملف PDF في جوجل درايف، اختر فتحه في محرر مستندات جوجل.عندما يظهر ملف PDF في محرر مستندات جوجل، اضغط على خيار (ملف) File، ثم اضغط على خيار (تنزيل) Download، ثم اختر (Microsoft Word (.docx.

4- سيُحفظ الملف في مجلد التنزيلات في حاسوبك.