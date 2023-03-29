شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يحدث عندما نموت؟ أداة واقع افتراضى جديدة تتيح لك معرفة ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور الفنان شون جلادويل تجربة واقع افتراضى للاقتراب من الموت ترشد المشاركين، من السكتة القلبية إلى الموت الدماغي، مما يمنحهم لمحة عما قد يحدث في لحظاتهم الأخيرة، وتتميز المحاكاة أيضًا بجزء خارج الجسم، مما يسمح للمستخدمين بالنظر إلى أسفل على جسمانهم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح أحد TikToker الذي خاض التجربة، والمعروف باسم croom12، أنه استلق على سرير يهتز عندما كان مستويًا ورأى الأطباء يفشلون في إنعاشه، وقال أيضًا إن التجربة قد تسبب القلق للناس، في حين قد تقلل من مخاوف الموت.

قال الكثير من الناس الذين اختبروا اقتراب الموت أنهم عادة رأوا ضوء في نهاية نفق مظلم مع سماع أصوات أحبائهم وحتى صراخ آخرين، ومع ذلك، بمجرد توقف القلب عن النبض، لا يمكن للمرء أن يتأكد مما ينتظره.

ويأمل جلادويل في مساعدة الناس على التصالح مع ما لا مفر منه في عالم غامر يظهر لهم ويحاكي شعور الموت.

تم عرض فيلمه "Passing Electrical Storms" في حدث Melbourne Now في أستراليا، والذي يوصف بأنه "تجربة XR تشاركية ذات تأثير عميق وطبيعة خارج الجسد ".

يستلقي المشاركون على سرير مستشفى طبق الأصل، ويضعون سماعة XR ويتعرضون للسكتة القلبية، في محاولة لإعادتهم للحياه، وتجربة الخروج من الجسد التي تتجاوز الحياة، وتوصف بأنها "تأملية ومقلقة".