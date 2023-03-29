شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديزني تغلق قسم metaverse لديها وسرحت الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت ديزني قسمها metaverse وسرحت جميع أعضاء الفريق البالغ عددهم 50 أو نحو ذلك كجزء من عملية إعادة هيكلة أوسع، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، قبل أكثر من عام بقليل، قام الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديزني، بوب تشابك، بتعيين المخضرم مايك وايت لقيادة الفريق في مهمته المتمثلة في إيجاد طرق تفاعلية لرواية قصص ديزني باستخدام تقنيات جديدة، بينما فقد باقي أعضاء الفريق وظائفهم، وسيبقى وايت في الشركة، على الرغم من أنه من غير الواضح الدور الذي سيضطلع به للمضي قدمًا.

وبحسب ما ورد تم إلغاء خطة المدير التنفيذي لإطلاق خدمة اشتراك شبيهة بـ Amazon Prime لديزني، كان سيخلق تجربة مستخدم واحدة لـ Disney +، وعمليات البيع بالتجزئة للشركة وتطبيقاتها التي يستخدمها الناس لشراء الطعام والبضائع في حدائق ديزني الترفيهية، وفقاً لموقع engadget.

كان Chapek متفائلًا بشأن مستقبل ديزني عندما يتعلق الأمر بالميتافيرس، وقال سابقًا إن الشركة يجب أن تتفوق في "مزج التجارب المادية والرقمية"، وقد أطلق على ميتافيرس "حدود السرد القصصي التالية"، لا يعني إغلاق القسم بالضرورة أن ديزني تتخلى عن طموحاتها المتقابلة للأبد، كما تلاحظ المجلة، أظهر بوب إيغر، الذي عاد كرئيس تنفيذي ليحل محل تشابيك في نوفمبر 2022، أنه يرى أيضًا مستقبلًا في metaverse عندما انضم إلى مجلس إدارة شركة ناشئة متحركة.

تعرضت ديزني لضغوط من المستثمرين لتنفيذ إجراءات جادة لخفض التكاليف، وأعلنت سابقًا أنها ستسرح 7000 موظف، وفقًا لـ TechCrunch، سيكون لديها ثلاث جولات من تسريح العمال، مع إجراء أول واحدة هذا الأسبوع، قد يكون فريق metaverse ببساطة من أوائل الفرق التي تأثرت بجهود إعادة الهيكلة الكبيرة لشركة Disney، في المذكرة التي حصلت عليها TechCrunch، قال Iger إن الشركة سترسل جولة أكبر من إخطارات التسريح في أبريل وستقوم بإخطار آخر الموظفين المتأثرين قبل بداية الصيف.