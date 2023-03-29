شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. طريقة تشغيل ميزة عزل الصوت على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع أجهزة أيفون بالعديد من الميزات الرائعة ، ومع نظام التشغيل iOS 15 ، أضافت أبل عزل الصوت إلى أجهزة أيفون ، مما سيتيح لك في النهاية إجراء مكالمات أكثر وضوحًا، وفيما يلى طريقة تشغيل عزل الصوت للمكالمات على جهاز أيفون الخاص بك.

هناك خياران - عزل الصوت وطيف واسع، وبينما يقوم عزل الصوت بقمع ضوضاء الخلفية وتحسين صوتك حتى تتمكن من إجراء مكالمات أوضح ، فإن الطيف الواسع يفعل العكس، وعند تشغيله ، يؤكد الطيف الواسع على الضوضاء المحيطة ، بحيث يمكنك سماع الدردشة التي تحدث في الخلفية.





كيفية تشغيل عزل الصوت -قم بإجراء مكالمة على جهاز أيفون الخاص بك. يمكن أن تكون إما مكالمة هاتفية أو FaceTime أو مكالمة WhatsApp.

- الآن ، اسحب لأسفل من الزاوية اليمنى العليا من الشاشة للوصول إلى مركز التحكم. ولكن ، إذا كان لديك أيفون SE (2022) ، فاسحب لأعلى من أسفل الشاشة للوصول إلى مركز التحكم.

- في مركز التحكم ، حدد موقع لوحة "وضع الميكروفون" في الزاوية اليمنى العليا.

- اضغط على لوحة "وضع الميكروفون" ، وستظهر قائمة.

- من القائمة ، حدد "عزل الصوت" لتنشيط هذه الميزة.

- الآن ، سيتم تقليل الضوضاء المحيطة في الخلفية ، لذلك سيسمع الشخص الموجود على الطرف الآخر أنك تتحدث بوضوح. ولكن ، إذا كان لديك أشخاص في الخلفية يتحدثون ، وتريد منهم أن يتناغموا ، يمكنك التبديل إلى وضع الطيف الواسع.

- لتمكين الطيف الواسع ، اتبع نفس الخطوات ، وافتح قائمة "وضع الميكروفون" ، هناك ، حدد "طيف واسع".

ما هي طرازات أيفون التي تدعم عزل الصوت والطيف الواسع

سلسلة أيفون 14

سلسلة أيفون 13

سلسلة أيفون 12

سلسلة أيفون 11

هاتف أيفون XR

آيفون XS ماكس

آيفون XS

أيفون SE (2020)

أيفون SE (2022).