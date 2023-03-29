شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Nvidia: العملات المشفرة مثل Bitcoin وEthereum لا تضيف شيئًا مفيدًا للمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مايكل كاجان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة Nvidia لصناعة الشرائح، إن العملات المشفرة لن "تفعل شيئًا جيدًا للبشرية ''، حيث أشار الخبير إلى الذكاء الاصطناعي (AI)، بما في ذلك ChatGPT، باعتباره أكثر فائدة للجمهور واستخدامًا أفضل للطاقة من "التعدين المشفر".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه لم يرى العملات المشفرة مثل Bitcoin وEthereum باعتبارها طريقة جديدة للدفع مقابل المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، حيث قال "لا يجلبون أي شيء مفيد للمجتمع"، على الرغم من استخدام كميات هائلة من طاقة المعالجة.

وجدت دراسة حديثة أن العملات المشفرة تقوم بالتعدين لإنشاء عملات معدنية جديدة والتحقق من المعاملات، لكنها أكثر تكلفة من الناحية البيئية من إنتاج لحوم البقر.

قال كاجان لصحيفة الجارديان إن تطوير روبوتات المحادثة على غرار ChatGPT كان عملاً جديرًا بالاهتمام أكثر من تعدين العملات المشفرة، حيث تم تدريب ChatGPT، الذي أنشأته شركة OpenAI ومقرها سان فرانسيسكو، على كمية هائلة من النصوص حتى تتمكن من توليد إجابات شبيهة بالإنسان للأسئلة.

كما أنه منذ صدوره في نوفمبر، تم استخدامه لكتابة المقالات ووصف المضادات الحيوية وحتى الخروج بوصفات طعام ومشروبات جديدة.

قال كاجان: "مع ChatGPT، يمكن للجميع الآن إنشاء آلة خاصة به، وبرنامجه الخاص"، مضيفا "أنت فقط تخبرها بما يجب أن تفعله وستفعل، وإذا لم تعمل بالطريقة التي تريدها، فأنت تخبرها" أريد شيئًا مختلفًا، وبالمقارنة، فإن التشفير ليس "شيئًا من شأنه أن يفعل شيئًا جيدًا للبشرية".

وتعد العملات المشفرة هي نسخة الإنترنت من النقود، أجزاء فريدة من الكود الرقمي يمكن نقلها من شخص إلى آخر، وفي الوقت نفسه، يتيح التعدين للأشخاص كسب العملات المشفرة عن طريق حل المشكلات الحسابية التي تتحقق من المعاملات بالعملة.

قال كاجان، لقد اشترى الناس الكثير من هذه الأشياء، ثم انهارت قيمتها في النهاية، لأنها لا تجلب أي شيء مفيد للمجتمع.. بينما الذكاء الاصطناعى يفعل.

وجاءت تعليقاته على الرغم من بيع Nvidia لوحدات معالجة الرسومات (GPUs) لاستخدامها في تعدين العملات الرقمية.