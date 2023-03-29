شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد منحها إجازة للموظفين فيرجن أوربت لإطلاق الاقمار الصناعية تتعثر ماليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت فيرجن أوربت "توقفًا تشغيليًا" فى منتصف مارس الجارى ووضعت معظم موظفيها البالغ عددهم 750 موظفًا في إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب مشاكل مالية، وظهرت تقارير تفيد بأن شركة إطلاق القمر الصناعي تجري محادثات مع مستثمرين جدد محتملين منذ ذلك الحين، لكن يبدو أنها لم تبرم بعد صفقة من شأنها تمويل عملياتها للمضي قدمًا، وفقا لتقرير engadget.

ووفقًا لـ CNBC و Reuters ، أخبر دان هارت الرئيس التنفيذي لشركة Virgin Orbit الموظفين عبر البريد الإلكتروني أن الشركة ستمدد إجازة غير مدفوعة الأجر لغالبية قوتها العاملة.

وبحسب ما ورد، كتب: "كانت مناقشاتنا بشأن الاستثمار ديناميكية للغاية خلال الأيام القليلة الماضية، وهي مستمرة، ولم تصل بعد إلى مرحلة يمكننا فيها تقديم تحديث شامل"، أخبرت مصادر المنظمات الإخبارية أن مناقشات المرحلة الأخيرة لشركة Virgin Orbit مع المستثمر المقيم في تكساس ماثيو براون انهارت وتم إلغاؤها رسميًا في أواخر الأسبوع الماضي.

وكان براون سيضخ 200 مليون دولار في الشركة، وهو ما كان سيعطي المستثمر حصة مسيطرة، وقالت قناة سي إن بي سي إن المحادثات مع مشتر محتمل مختلف توقفت أيضًا ليلة الأحد.

وذكرت النشرة الإخبارية Investing in Space من CNBC مؤخرًا أن السير ريتشارد برانسون، الذي يمتلك حاليًا أكبر حصة في الشركة بنسبة 75%، لا يريد امتلاك الأعمال بعد الآن، و يبدو أن مجموعة فيرجن برانسون كانت تتعجل لإيجاد تمويل للشركة في محاولة لتجنب الإفلاس.

وعاد فريق صغير من موظفي Virgin Orbit إلى العمل الأسبوع الماضي كجزء من "الاستئناف التدريجي للعمليات" المتوقع. في حين أن مستقبل الشركة لا يزال غير واضح، إلا أنه يتعين عليها البدء في الاستعداد لإطلاق الصواريخ المقبلة المخطط لها.

وإحدى المهام التي تهدف إلى إنجازها هذا العام هي محاولة الإطلاق المدارية الثانية من أراضي المملكة المتحدة، وإذا كنت تتذكر فإن ما كان من المفترض أن يكون أول إطلاق مداري لشركة Virgin Orbit في المملكة المتحدة انطلق من Spaceport Cornwall في 9 يناير ، لكنه فشل في الوصول إلى المدار بسبب إزاحة مرشح الوقود .