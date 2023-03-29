شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد منحها إجازة للموظفين فيرجن أوربت لإطلاق الاقمار الصناعية تتعثر ماليا والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لـ CNBC و Reuters ، أخبر دان هارت الرئيس التنفيذي لشركة Virgin Orbit الموظفين عبر البريد الإلكتروني أن الشركة ستمدد إجازة غير مدفوعة الأجر لغالبية قوتها العاملة.
وكان براون سيضخ 200 مليون دولار في الشركة، وهو ما كان سيعطي المستثمر حصة مسيطرة، وقالت قناة سي إن بي سي إن المحادثات مع مشتر محتمل مختلف توقفت أيضًا ليلة الأحد.
وذكرت النشرة الإخبارية Investing in Space من CNBC مؤخرًا أن السير ريتشارد برانسون، الذي يمتلك حاليًا أكبر حصة في الشركة بنسبة 75%، لا يريد امتلاك الأعمال بعد الآن، و يبدو أن مجموعة فيرجن برانسون كانت تتعجل لإيجاد تمويل للشركة في محاولة لتجنب الإفلاس.
وعاد فريق صغير من موظفي Virgin Orbit إلى العمل الأسبوع الماضي كجزء من "الاستئناف التدريجي للعمليات" المتوقع. في حين أن مستقبل الشركة لا يزال غير واضح، إلا أنه يتعين عليها البدء في الاستعداد لإطلاق الصواريخ المقبلة المخطط لها.
وإحدى المهام التي تهدف إلى إنجازها هذا العام هي محاولة الإطلاق المدارية الثانية من أراضي المملكة المتحدة، وإذا كنت تتذكر فإن ما كان من المفترض أن يكون أول إطلاق مداري لشركة Virgin Orbit في المملكة المتحدة انطلق من Spaceport Cornwall في 9 يناير ، لكنه فشل في الوصول إلى المدار بسبب إزاحة مرشح الوقود .