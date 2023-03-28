شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرواد الروس سيخرجون بعدة مهمات إلى الفضاء المفتوح ربيع وصيف العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن روادها المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية سيخرجون بعدة مهمات إلى الفضاء المفتوح هذا العام.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة حول الموضوع "رائدا الفضاء، سيرغي بروكوباييف ودميتري بيتيلين سيخرجون من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح في عدة مهمات لاستكمال دمج وحدة Nauka الروسية بالمحطة فى ربيع وصيف 2023"، وفقا لتقرير RT.

وأضاف البيان "تم التخطيط للعديد من عمليات خروج الرائدين المذكورين إلى الفضاء المفتوح في الربيع والصيف، الغرض الأساسي من هذه المهمات هو استكمال دمج وحدة Nauka بالجزء الروسي التابع للمحطة، وإمداد هذه الوحدة بمعدات إضافية، سيتم نقل مبادل حراري إشعاعي ومعدات لمعادلة الضغط من وحدة Rassvet الروسية إلى وحدة Nauka الجديدة، وسيستخدم في هذه العملية ذراع ERA التابعة للمحطة، والتي سيتحكم فيها بيتيلين وبروكوباييف.

وفي السادس من أبريل القادم من المقرر إعادة إرساء مركبة Soyuz MS-23 الروسية من وحدة Poisk إلى وحدة Prichal الروسية التابعة للمحطة، وسينفذ هذه العملية الرائدان بيتيلين وبروكوباييف، ورائد الفضاء التابع لوكالة ناسا، فرانسيسكو روبيو، وتبعا لـ"روس كوسموس" فإن نقل المركبة من مكانها سيضمن عدم إعاقة عمليات الخروج التي سينفذها رواد المحطة إلى الفضاء المفتوح.