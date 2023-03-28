تكنولوجيا: Oppo تعتمد هاتف Oppo A98 5G في منصة TDRA إستعداداً للإعلان المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم Oppo للأسواق قريباً إصدارها الجديد من الهواتف الذكية المتوسطة Oppo A98 5G، ولقد رصد الهاتف بالفعل في منصة TDRA.

أعتمد هاتف Oppo A98 5G في عدد من الجهات في الفترة الأخيرة إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب، ولقد رصد الهاتف في NBTC وCQC خلال الفترة الماضية، كما ظهر الهاتف في TDRA بنموذج رقم CPH2529.

من جانب أخر لم تكشف التسريبات التي جاءت من TDRA اليوم عن أي تفاصيل أخرى حول هاتف Oppo A98 المرتقب عدا دعم هذا الإصدار للإتصال بشبكات 5G.

ولقد أوضحت التفاصيل التي جاءت من قوائم NBTC وCQC أن Oppo تقدم هذا الإصدار بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

كما كشفت تسريبات TENAA عن تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار، حيث يضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، وتتميز الشاشة بجودة عرض Full HD+.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن هاتف Oppo A98 5G يأتي بمعدل تحديث مرتفع في الشاشة، كما يدعم الهاتف معالج ثماني الأنوية بسرعة 2.2GHz، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4690 mAh، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما تأتي كاميرة السليفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

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