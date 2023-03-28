تكنولوجيا: Asus تطلق أجهزة Asus ROG Strix Scar 16 وROG Strix Scar 18 في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Asus اليوم في السوق الهندي أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب Asus ROG Strix Scar 16 وAsus ROG Strix Scar 18.

قدمت Asus اليوم الإصدارات الجديدة من أجهزة ROG Strix Scar 16 و18 مع التحديث الجديد من أجهزة ROG Strix Scar 17 وZephyrus M16 وأيضاً Zephyrus Duo 16.

وتتميز أجهزة ROG Strix Scar 16 وROG Strix Scar 18 بالتصميم المعدني المميز للغطاء العلوي لسلسلة أجهزة ROG مع الشعار المميز للسلسلة.

ويدعم هذه الإصدارات معالجات إنتل، مع سلسلة كرت الشاشة RTX 4000 من NVIDIA، وتنطلق الأجهزة بجودة عرض QHD في الشاشة، مع معدل تحديث 240Hz.

من جانب أخر ينطلق جهاز Strix Scar 17 بسلسلة معالجات AMD Ryzen 7000، مع سلسلة كرت الشاشة RTX 4000.

أيضاً تتميز الأجهزة بجودة عرض QHD في الشاشة، ومعدل تحديث 240Hz بقوة 150W في كرت الشاشة، وتدعم الأجهزة تقنية مزامنة ألوان Aura في شعار ROG في غطاء الجهاز، ويضم مفتاح لتخصيص ألوان إضاءة RGB في لوحة المفاتيح.

ومن المقرر أن تتوفر سلسلة أجهزة ROG Strix Scar في السوق الهندي عبر الموقع الرسمي للشركة وأمازون، على أن تنطلق أجهزة ROG Strix Scar 16 وROG Strix Scar 18 بسعر يبدأ 3400 دولار، بينما يأتي ROG Strix Scar 17 بسعر يبدأ من 3285 دولار.

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