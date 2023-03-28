تكنولوجيا: تطبيق Teams المعاد تصميمه من مايكروسوفت يعتبر أسرع وأقل استهلاكًا للذاكرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقوم مايكروسوفت بتحديث منصة Teams لجعلها أسرع وأسهل في الاستخدام. ففي منشور مدونة نُشر يوم الاثنين، قالت الشركة إن مستخدمي Teams يمكنهم التطلع إلى تطبيق مُعاد تصميمه أسرع بمرتين من الإصدار الحالي، حيث تستغرق مهام مثل تشغيل البرنامج والانضمام إلى مكالمات الفيديو نصف الوقت.

يوفر التطبيق الذي تم تحديثه أيضًا تمريرًا أكثر سلاسة مع تجنب استخدام أصول العناصر النائبة. وفي الوقت نفسه، تقول مايكروسوفت إن تحديث Teams الجديد يستخدم ذاكرة أقل بنسبة 50 بالمائة.

بشكل منفصل، أعادت الشركة تصميم الواجهة لتقليل عدد النقرات اللازمة للقيام بأشياء مثل إدارة الإشعارات والبحث عن المعلومات وتنظيم القنوات. ولقد أضافت أيضًا أنظمة مصادقة ومزامنة وإشعارات أكثر قوة لتسهيل التنقل بين الحسابات والمستأجرين المختلفين.

بطبيعة الحال، سيدعم التطبيق الجديد ميزات الذكاء الاصطناعي، بدءًا من الملخص الذكي وميزات Copilot التي أعلنت عنها مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام، والمزيد في المستقبل.

وقالت الشركة: “سنستخدم الذكاء الاصطناعي لإنهاء العمل معًا من خلال إطلاعك على ما حدث قبل انضمامك إلى اجتماع أو محادثة والإجابة على أسئلتك كلها في تدفق المناقشة”. وأضافت: “لقد بدأنا للتو في رؤية إمكانات الذكاء الاصطناعي داخل Teams، وسيكون لدينا الكثير لمشاركته في المستقبل.”

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