تكنولوجيا: هاتف Redmi Note 12 Turbo ينطلق رسمياً برقاقة Snapdragon 7+ Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسمياً اليوم عن هاتف Redmi Note 12 Turbo الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 7+ Gen 2، ومعدل تحديث 120Hz.

يتميز هاتف Redmi Note 12 Turbo بشاشة OLED مرنة 12 بت، بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة سطوع 1000 nit، وتغطية ألوان بنسبة 100% من ألوان DCI-P3.

أيضاً تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision، و HDR10+، وتشغل الشاشة 93.45% من إطار الهاتف، كما تتميز بحواف نحيفة.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم هاتف Redmi Note 12 Turbo مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro.

كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة، أيضاً تدعم شاومي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 7+ Gen 2، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، وسعة 1 تيرابايت في سعة UFS 3.1.

أيضاً يدعم Note 12 Turbo بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما ينطلق بواجهة MIUI 14 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، أيضاً يضم الهاتف نظام تبريد بحجم 3725مم.

ويدعم Redmi Note 12 Turbo اثنان من شرائح 5G، وWiFi-6، وNFC، والبلوتوث، ويأتي بمستشعر IR Blaster، ومدخل 3.5مم للسماعات.

كما يتوفر Redmi Note 12 Turbo بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 290 دولار، بينما يأتي أعلى نموذج بذاكرة 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت بسعر 377 دولار.

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