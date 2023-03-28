تكنولوجيا: إطلاق المكنسة الذكية Xiaomi E10 بقوة شفط تبلغ 4000 باسكال للعالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شاومي المكنسة الكهربائية الروبوتية E10 على موقعها الإلكتروني الدولي. تأتي المكنسة الكهربائية بسعر أرخص من X10 Robot Vacuum التي تم طرحها أيضًا على موقعها الإلكتروني العالمي.

تتمتع Xiaomi Robot Vacuum E10 بقوة شفط تبلغ 4000 باسكال، وتأتي المكنسة للبيع بالفعل في بعض الأسواق في جنوب شرق آسيا.

تتمتع Xiaomi Robot Vacuum E10 بهندسة تصميم مماثلة للنماذج التي تم إصدارها الأسبوع الماضي. ومع ذلك، فإنها تأتي مع ميزات مصغرة في بعض الحالات وسعر مخفض.

تعتبر E10 قادرة على التنقل في مناطق مختلفة من منزلك وهو مزود بعدة أجهزة استشعار، وهي تأتي رفيعة ومضغوطة ويمكن أن تتحرك أسفل قطع الأثاث بارتفاع 8 سم. علاوةً على ذلك، فهي تتجنب العقبات ويمكنها التخطيط لمسار فعال لتشغيلها.

يمكن للمكنسة أيضًا توفير تحديثات صوتية حول تقدم التنظيف ويمكن التحكم فيه عبر تطبيق Mi Home.

تدعم Robot Vacuum E10 الأوامر الصوتية من Alexa أو Google Assistant. كما اناه تتميز ببطارية تبلغ قوتها سعة 2600 مللي أمبير ويمكنها العودة بذكاء إلى محطة الإرساء عند نفاد البطارية.

يتم بيع E10 حاليًا في ماليزيا مقابل 899 رينغيت ماليزي (~ 203 دولارات أمريكية)، ومن المتوقع أن تتوفر في العديد من الأسواق الأخرى خارج آسيا. سيتم الكشف عن تفاصيل الإصدار المتوقع للأسواق الأخرى في أي وقت قريب.

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