شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل ميوزيك كلاسيكال متاح الآن فى متجر التطبيقات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوفر الآن Apple Music Classical وهو تطبيق طويل الأمد من Apple للاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية من خلال اشتراك Apple Music ، للتنزيل من App Store.

وُلدت Apple Music Classical من Primephonic التي استحوذت عليها Apple في عام 2021 بقصد إطلاق تطبيق كلاسيكي يركز على الموسيقى في عام 2022، وفقا لتقرير theverge.

ووعد Apple Music Classical بأنه سيكون أفضل في التعامل مع البيانات الوصفية المعقدة التي غالبًا ما ترتبط بالتسجيلات الكلاسيكية، كما سيحتوي التطبيق على أشياء مثل قوائم التشغيل المنسقة والسير الذاتية للملحن لمساعدة الأشخاص في التعرف بشكل أكبر على هذا النوع.

وتقول Apple إن كتالوج التطبيق يضم أكثر من 5 ملايين مقطع صوتي وأنه يمكنك الاستماع إلى الموسيقى بمعدل يصل إلى 192 كيلو هرتز / 24 بت عالي الدقة بدون فقدان، ومع ذلك هناك بعض المحاذير مع التطبيق، فلا يمكن للمشتركين في خطة Apple Music Voice استخدام الكلاسيكية، وعند الإطلاق لن يكون هناك إصدار أصلي من iPad ولن تتمكن من تنزيل الموسيقى للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال.

وقالت أيضا، أشعر بخيبة أمل إزاء عدم وجود تنزيلات فى وضع عدم الاتصال لكننى ما زلت أتطلع إلى البحث في التطبيق، فعلى الرغم من أنني يجب أن أكون متصلاً بالإنترنت لاستخدامه ، إلا أن Apple Music Classical يمكن أن يكون طريقة جيدة لمعرفة المزيد عن النوع الذى يجب أن أكون أكثر دراية به.