شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل ميوزيك كلاسيكال متاح الآن فى متجر التطبيقات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وُلدت Apple Music Classical من Primephonic التي استحوذت عليها Apple في عام 2021 بقصد إطلاق تطبيق كلاسيكي يركز على الموسيقى في عام 2022، وفقا لتقرير theverge.
ووعد Apple Music Classical بأنه سيكون أفضل في التعامل مع البيانات الوصفية المعقدة التي غالبًا ما ترتبط بالتسجيلات الكلاسيكية، كما سيحتوي التطبيق على أشياء مثل قوائم التشغيل المنسقة والسير الذاتية للملحن لمساعدة الأشخاص في التعرف بشكل أكبر على هذا النوع.
وقالت أيضا، أشعر بخيبة أمل إزاء عدم وجود تنزيلات فى وضع عدم الاتصال لكننى ما زلت أتطلع إلى البحث في التطبيق، فعلى الرغم من أنني يجب أن أكون متصلاً بالإنترنت لاستخدامه ، إلا أن Apple Music Classical يمكن أن يكون طريقة جيدة لمعرفة المزيد عن النوع الذى يجب أن أكون أكثر دراية به.