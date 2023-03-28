شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. Google تطلق "وضع القارئ" للأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Google على تسهيل الأمر على الأشخاص الذين يعانون من تحديات في القراءة، مثل عسر القراءة، ليكونوا قادرين على إنشاء مقالات ومنشورات نصية عبر الإنترنت.

وأطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة "وضع القارئ" لمتصفح Chrome ، والذي يأخذ المحتوى الأساسي للموقع ويضعه في الشريط الجانبي لتقليل الفوضى والتشتت، حيث سيتمكن المستخدمون أيضًا من تغيير محرف النص وحجم الخط والتباعد، بالإضافة إلى لونه ولون الخلفية، للعثور على المجموعة التي تناسبهم بشكل أفضل، وفقاً لموقع engadget.

يعد وضع القارئ أحد الميزات الجديدة والتحديثات التي طرحتها Google لمستخدمي التعليم، ميزة جديدة أخرى لـ Google Classroom تمنح المعلمين القدرة على إضافة أسئلة تفاعلية إلى مقاطع فيديو YouTube وسيسمح ذلك للطلاب بالإجابة عليهم والحصول على تعليقات فورية، مما يمنح المعلمين نظرة ثاقبة حول مدى فهمهم للموضوع.

توفر Google أيضًا للمعلمين طريقة لمشاركة مجموعات التدريب مع المعلمين المعتمدين الآخرين في مجالهم، حتى يتمكنوا من توسيع مدى توفر المواد التي يمكن للطلاب الوصول إليها، بالنسبة للمفاهيم الرياضية والعلمية الصعبة بشكل خاص، على سبيل المثال، فإن المزيد من الأمثلة يعني المزيد من الفرص لفهمها بشكل أفضل.

وأصدرت الشركة مشغل ويب جديدًا لـ Screencast على نظام التشغيل Chrome OS أيضًا، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة الممثلين في أي متصفح على أي نظام أساسي، بالإضافة إلى ذلك، فقد وسعت خيارات اللغة للتعليقات التوضيحية المغلقة Screencast ومجموعات التدريب.