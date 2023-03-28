شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حكومة المملكة المتحدة لن تعمل بعملة "NFT".. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (وزير الخزانة آنذاك) في العام الماضي، أن سك العملة الملكية ستصدر NFT رسميًا (رمز غير قابل للاستبدال) باعتباره "نهجًا استشرافيًا" تجاه العملات المشفرة، الآن، مع تألق التكنولوجيا، أعلنت وزارة الخزانة أنها "لن تشرع في الإطلاق" بعد كل شيء، حسبما أفادت بي بي سي.

كانت NFTs لا تزال هي الاتجاه العام للعملات المشفرة عندما قالت الحكومة إنها ستخلق "مشهدًا تنظيميًا ديناميكيًا" لرعاية صناعة نشطة، كما خططت أيضًا لتشريعات لإدخال عملات مستقرة في البنية التحتية للدفع في البلاد، مع مراعاة الوضع القانوني للتبادلات وصناديق الاستثمار القائمة على العملة المشفرة.

وزارة الخزانة ليست متحمسة الآن، على الرغم من ذلك، كما عبرت رئيسة لجنة سيليكت هارييت بالدوين في اقتباس مثير: "لم نر حتى الآن الكثير من الأدلة على أن ناخبينا يجب أن يضعوا أموالهم في هذه الرموز التخمينية ما لم يكونوا مستعدين لذلك يخسرون كل أموالهم، لذا ربما يكون هذا هو السبب في أن دار سك العملة الملكية اتخذت هذا القرار بالاشتراك مع وزارة الخزانة "، وفقاً لموقع engadget.

يأتي الرفض في أعقاب الانخفاض المبلغ عنه في سوق NFT إلى 83 % في المبيعات في عام واحد، ويتزامن ذلك أيضًا مع فشل عمليات تبادل العملات المشفرة الرئيسية، وخاصة FTX - التي شهدت ارتفاعًا في مبالغ لا حصر لها من أموال المستثمرين.

على الرغم من إدراكه لإمكانية حدوث عمليات احتيال وفقاعات وأضرار بيئية، رأى وزير الاقتصاد البريطاني في ذلك الوقت، جون جلين، أن مشروع NFT يمثل فرصة "للدخول في الطابق الأرضي" من ازدهار صناعة التشفير المحتمل، وعلى الرغم من الانهيار الأخير، قال وزير الاقتصاد الحالي أندرو جريفيث، إن الوزارة ما زالت تُبقي NFT المدعوم من الحكومة "قيد المراجعة".