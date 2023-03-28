تكنولوجيا: تحديث iOS 16.4 يضم إصلاحات الأخطاء والعديد من الرموز التعبيرية الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كنت تمتلك جهازًا من أجهزة أبل، فعليك التحقق من آخر تحديثات النظام: فقد أصدرت أبل رسميًا تحديثات لكل من منصاتها الرئيسية. تأتي تحديثات MacOS 13.3 و iOS / iPadOS 16.4 و WatchOS 9.4 بحوالي 21 رمز تعبيري جديد وعزل صوتي محسّن للمكالمات وقليل من إصلاحات الأخطاء الطفيفة.

تتكون لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية من خمسة حيوانات جديدة، وإيماءات يد جديدة، وثلاثة قلوب ملونة جديدة، وحفنة من الأشياء المنزلية مثل مروحة قابلة للطي، وفلوت، وماراكاس.

علاوةً على ذلك، تحتوي المكالمات الخلوية الآن على عزل صوتي، مصمم لحجب الضوضاء المحيطة. كما سيتم الآن فحص الألبوم المكرر في الصور مع الصور المخزنة في مكتبة الصور المشتركة على iCloud للحفاظ على ألبوماتك نظيفة.

هناك ايضًا ميزة جديدة لإمكانية الوصول تعمل على تعتيم الشاشة بشكل مفيد عندما تكتشف الأضواء الساطعة أو التأثيرات القوية في محتوى الفيديو، كل ذلك بالإضافة إلى سلسلة من إصلاحات الأخطاء التي تعالج مشكلات إدارة المحتوى للآباء، وكتم الإنذار العرضي والمزيد.

تعيد أبل أيضًا تقديم بنية HomeKit الجديدة التي سحبتها من iOS 16.2 و MacOS Ventura 13.1 العام الماضي. في ذلك الوقت، أبلغ المستخدمون أن بعض أوامر Siri كانت لا تعمل بشكل صحيح وأن الأجهزة المنزلية الذكية لم تكن تظهر بشكل صحيح في تطبيق المنزل. لم تتم معالجة هذه المشكلات على ما يبدو فحسب، بل لاحظت أبل أنه تم أيضًا حل مشكلة الاقتران مع Matter-Compatible.

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