تكنولوجيا: رصد هاتف iQOO Z7X ضمن قائمة الأجهزة المدعومة من جوجل… مما يشير إلى إطلاق وشيك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد كان هاتف iQOO Z7x جزءًا من مجموعة Z7 التي تم تقديمها في الصين في وقت سابق من هذا الشهر. ومن المتوقع أيضًا إطلاق هاتف ذكي يحمل نفس الاسم في الهند قريبًا جدًا، وإن كان بمواصفات مختلفة قليلاً.

وزعمت التقارير أن iQOO Z7x سيصل إلى الهند في شهر أبريل وسيكون سعره أقل من iQOO Z7، الذي يتميز بشريحة Dimensity 920 في السوق الهندية. ومؤخرًا، ظهر الهاتف ضمن قائمة الأجهزة المدعومة من جوجل.

تم رصد iQOO Z7x في قائمة الأجهزة المدعومة من جوجل برقم الطراز V2272A. في حين أن القائمة لم تكشف عن أي تفاصيل حول الجهاز القادم، إلا أنها ألمحت إلى إطلاق قريب. لا يوجد تأكيد رسمي من العلامة التجارية في الوقت الحالي، ومع ذلك، زعم تقرير حديث أن الهاتف الذكي سيظهر لأول مرة في الهند في أبريل وسيتراوح سعره بين 14000 روبية و 16000 روبية.

من المتوقع أن يتميز iQOO Z7x 5G، والذي من المقرر إطلاقه في الهند، بمواصفات متطابقة مع نظيره الصيني، باستثناء إمكانية دعم الشحن البطيء.

في الصين، يدعم iQOO Z7x الشحن السريع بقوة 80 واط ويتوفر بإصدارات 6 جيجابايت + 128 جيجابايت و 8 جيجابايت + 256 جيجابايت. ومع ذلك، في الهند، من المحتمل أن يتوفر طراز 8 جيجابايت + 256 جيجابايت فقط.

من المفترض أن يأتي الهاتف الذكي بشاشة IPS LCD بحجم 6.64 بوصة مع فتحة مركزية. يمكن أن تدعم الشاشة دقة FHD+ ونسبة أبعاد 19:9 ومعدل تحديث 120 هرتز.

ومن الداخل، قد يتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج Snapdragon 695 مع بطارية 5000 مللي أمبير وذاكرة وصول عشوائية بسعة وتخزين UFS 2.2.

بالنسبة للتصوير، سيصل الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل ومستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل.

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