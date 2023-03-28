تكنولوجيا: تسريب أجهزة Garmin Edge 540 و Garmin Edge 840 قبل إصدارها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قام بائع تجزئة عبر الإنترنت بنشر قائمة بأجهزة Garmin Edge 540 و Edge 840 Garmin التي لم يتم إصدارها بعد. يتكون هذا الثنائي من إصدارات محدثة من أجهزة Garmin Edge 530 و Garmin Edge 830 التي تم إصدارها في عام 2019.

وتأتي هذه الإصدارات الجديدة في أعقاب إصدار العام الماضي من حواسيب الدراجات الهوائية Garmin Edge 1040 و 1040 Solar.

على الرغم من عدم تحديد تاريخ إصدار أجهزة Garmin Edge 540/840 القادمة، إلا أن الإطلاق يبدو وشيكًا. وأدرج بائع التجزئة النماذج مع معلومات التسعير.

ولقد تم ايضًا إدراج الأجهزة على Adorama، وهو تاجر تجزئة للسلع الكهربائية مقره الولايات المتحدة.

وفي حين ان مواصفات وتفاصيل إصدار Edge 540 تبدو ضئيلة، إلا انه تم توفير المزيد من المعلومات لإصدار Edge 840. تعد إضافة تقنية شحن الطاقة الشمسية تحسينًا رئيسيًا في النماذج الجديدة.

جدير بالذكر ان هناك عدد متزايد من ساعات Garmin الذكية يتميز بتقنية الشحن بالطاقة الشمسية. يصل عمر بطارية الموديلات الشمسية إلى 32 ساعة في الاستخدام العادي أو حتى 60 ساعة في وضع توفير البطارية. يتم الوصول إلى أقصى تقدير لعمر البطارية عندما يكون الوصول إلى ضوء الشمس ممكنًا.

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