شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايلون ماسك: صفحة Twitter For You ستكون فقط للحسابات التى تم التحقق منها والان مع تفاصيل الخبر
ويدعي ماسك أن هذه الخطوة هي "الطريقة الواقعية الوحيدة للتعامل مع سيطرة أسراب الروبوتات المتقدمة، ويقول ماسك إن المستخدمين الذين تم التحقق منهم سيصبحون أيضًا الحسابات الوحيدة التي يمكنها التصويت في استطلاعات الرأي "لنفس السبب".
ومن الجدير بالذكر، أن تغريدات ماسك لم تتحول دائمًا إلى سياسة أو ميزات مفروضة، وربما يكون أكبر مثال على ذلك هو الوعد الذي قطعه في فبراير الماضي بأن الشركة ستبدأ في مشاركة عائدات الإعلانات مع مشتركي Blue ، وهو أمر لا يزال بعيدا بعد شهرين تقريبًا، وفي نفس الشهر وعد أيضًا بفتح المصدر لخوارزمية الشركة بحلول الخامس من مارس ، وهو ما لم يحدث بعد - على الرغم من أنه يقول الآن إنه سيحدث في 31 مارس ، دون الاعتراف بالموعد النهائي السابق.
وقدم المسك وعودًا مماثلة في الماضي قبل أن يتخلى عن مهزلة سؤال المجتمع المفترض قبل إجراء تغييرات كبيرة على الخدمة ، وقال إن تويتر سيسمح فقط للمشتركين الأزرق بالتصويت في استطلاعات الرأي السياسية، وإنها نقطة خلافية بعض الشيء الآن لأنه لم يعد يفعل ذلك بعد الآن.