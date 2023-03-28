شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايلون ماسك: صفحة Twitter For You ستكون فقط للحسابات التى تم التحقق منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيحتاج مستخدمو تويتر إلى "حساب تم التحقق منه" للحصول على التوصية على صفحة For You الخاصة بالمنصة بدءًا من 15 أبريل ، وفقًا لتغريدة من الرئيس التنفيذي Elon Musk .

ونظرًا لأن توتير قد وعد بالبدء في تفكيك النظام "القديم" الذي تم التحقق منه في بداية شهر أبريل ، فهذا يعني أنه يجب أن تكون إما شركة أو كيانًا حكوميًا أو مشتركًا في Twitter Blue إذا كنت تريد الدخول إلى خلاصات الناس الذين لا يتابعونك، وفقا لتقرير engadget.

ويدعي ماسك أن هذه الخطوة هي "الطريقة الواقعية الوحيدة للتعامل مع سيطرة أسراب الروبوتات المتقدمة، ويقول ماسك إن المستخدمين الذين تم التحقق منهم سيصبحون أيضًا الحسابات الوحيدة التي يمكنها التصويت في استطلاعات الرأي "لنفس السبب".

ومن الجدير بالذكر، أن تغريدات ماسك لم تتحول دائمًا إلى سياسة أو ميزات مفروضة، وربما يكون أكبر مثال على ذلك هو الوعد الذي قطعه في فبراير الماضي بأن الشركة ستبدأ في مشاركة عائدات الإعلانات مع مشتركي Blue ، وهو أمر لا يزال بعيدا بعد شهرين تقريبًا، وفي نفس الشهر وعد أيضًا بفتح المصدر لخوارزمية الشركة بحلول الخامس من مارس ، وهو ما لم يحدث بعد - على الرغم من أنه يقول الآن إنه سيحدث في 31 مارس ، دون الاعتراف بالموعد النهائي السابق.

وقدم المسك وعودًا مماثلة في الماضي قبل أن يتخلى عن مهزلة سؤال المجتمع المفترض قبل إجراء تغييرات كبيرة على الخدمة ، وقال إن تويتر سيسمح فقط للمشتركين الأزرق بالتصويت في استطلاعات الرأي السياسية، وإنها نقطة خلافية بعض الشيء الآن لأنه لم يعد يفعل ذلك بعد الآن.