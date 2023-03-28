شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إنشاء مجموعة على فيسبوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المجموعات هي مكان للتواصل والتعلُّم والمشاركة مع الأشخاص الذين لديهم اهتمامات مشابهة، حيث يمكنك إنشاء مجموعة لأي شيء، التأمل، الشراء، تربية الأولاد، التجارة ، التثقيف أو الانضمام إليها، مع أشخاص من جميع أنحاء العالم أو من منطقتك، حيث يمكن أن تكون المجموعات عامة أو خاصة.

لإنشاء مجموعة مجموعة علي فيس بوك:

1- من الموجز لديك اضغط على المجموعات في القائمة اليمنى، إذا كنت لا ترى المجموعات، فاضغط على عرض المزيد.

2- اضغط على إنشاء مجموعة جديدة.

3- أدخِل اسم مجموعتك.حدِّد خيار الخصوصية، في حالة تحديد "خاصة"، حدِّد إذا ما كنت تريد جعل مجموعتك مرئية أو مخفية.

4- أضِف الأشخاص إلى مجموعتك، ثم اضغط على إنشاء.

بمجرد إنشاء مجموعتك، يمكنك إضفاء طابع شخصي عليها من خلال تحميل صورة غلاف وإضافة وصف، يجب أن يقوم مسؤولو المجموعة بمشاركة أي ارتباطات تجارية في المجموعة، وكذلك تحديث المجموعة إذا تغيرت الارتباطات، ويمكنك تحديث المجموعة بتغيير وصف المجموعة وإجراء إعلام.