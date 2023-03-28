شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء روس يحددون مستوى الإشعاع فى الخضار باستخدام الأصباغ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقترح علماء جامعة موسكو طريقة جديدة لتحديد مستوى الإشعاع في المنتجات النباتية باستخدام صبغات تغير لون المحلول وفق جرعة الإشعاع، نقلا عن RT Arabic.
ويشير المكتب الإعلامي للجامعة إلى أن هذه الطريقة تجعل من الممكن التحقق من جودة الخضار من دون استخدام معدات باهظة الثمن.
ووضعت منظمة الصحة العالمية معايير آمنة لصحة الإنسان لتعريض المنتجات إلى الإشعاع. ولكن قبل تعريضها للإشعاع يجب التأكد من أنها لم تتعرض للإشعاع سابقا. لأن تعرضها المتكرر يضر بصحة المستهلكين.
وتعتمد الطريقة التي يقترحها الفريق على استخدام محلول يحتوي على أصباغ كاربوسيانين، حيث أن تغير كثافة اللون تعتمد على مستوى الإشعاع الذي تعرض له المنتج النباتي.
ويقول الباحث يفغيني سكوروبوغاتوف: "تعتمد سرعة تأكسد الصبغة على مستوى جرعة الإشعاع. إي أنه كلما ارتفع مستوى الجرعة تقل كثافة لون المحلول".