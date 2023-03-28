تكنولوجيا: انسحاب شركة Ubisoft من مؤتمر E3 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان شركة Ubisoft تنضم إلى قائمة الشركات التي لن تحضر أول مؤتمر E3 فعلي منذ أربع سنوات. فقبل فقد صرحت شركة Ubisoft يوم الاثنين أنها لن تكون جزءًا من مرض E3 2023، وبدلاً من ذلك ستعقد الحدث الخاص بها في نفس الوقت تقريبًا.

وقال متحدث باسم Ubisoft: “لقد عزز حدث E3 لحظات لا تُنسى على مر السنين”. وأضاف: “وفي حين اننا كنا نعتزم في البداية أن يكون لدينا وجود رسمي لـ E3، فقد اتخذنا القرار اللاحق للتحرك في اتجاه مختلف، وسنعقد حدث Ubisoft Forward Live في 12 يونيو في لوس أنجلوس بدلاً من ذلك”. وذكر ان الشركة تطلع إلى مشاركة المزيد من التفاصيل مع لاعبينا قريبًا جدً.

يبدو ان انسحاب Ubisoft من مؤتمر E3، خاصة قبل أقل من ثلاثة أشهر من موعد عودة الحدث في 13 يونيو، يثير تساؤلات جدية حول آفاق الحدث على المدى القريب والبعيد. ففي وقت سابق من هذا الشهر، قالت مايكروسوفت إنها لن يكون لها وجود في قاعة عرض E3 ايضًا. وقبل ذلك، أكدت نينتندو أنها لن تحضر الحدث على الإطلاق.

لم تذكر شركة سوني بعد ما إذا كانت ستكون في E3 2023. واستنادًا إلى سجل حضورها الأخير، فمن المحتمل ألا تحضر الشركة مؤتمر هذا العام.

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