تكنولوجيا: Realme تؤكد على سعة البطارية وقدرة الشحن في Realme GT Neo5 SE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Realme إعلان تشويقي جديد أوضحت من خلاله سعة البطارية وقدرةالشحن في هاتف Realme GT Neo5 SE.

تستعد شركة Realme لإطلاق هاتف Realme GT Neo5 SE قريباً للأسواق، ولقد أكدت الشركة في أحدث إعلان تشويقي على أن هذا الإصدار يأتي بقدرة بطارية 5500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

ولقد أكد إعلان تشويقي سابق على أن هاتف Realme GT Neo5 SE يدعم معدل تحديث 144Hz، كما تدعم الشاشة دقة عرض 1.5K، وتعتيم 2160Hz PWM.

أيضاً يأتي Realme GT Neo5 SE بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W وهي قدرة شحن أقل من المقدمة لنموذجي Neo5 الذي توفر بقدرة شحن 150w للنموذج الأول، وقدرة شحن 240W للنموذج الثاني.

من جانب أخر أكدت Realme على تصميم هاتفها المرتقب GT Neo5 SE، وعلى دعم الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 7+ Gen 2، كما يتميز الهاتف بسماكة 8.95مم، ووزن 193.1 جرام، أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت.

يذكر أن Realme تخطط للإعلان عن Realme GT Neo5 SE في حدث يعقد في 3 من شهر أبريل المقبل، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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