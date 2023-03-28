تكنولوجيا: ابل تستبعد BOE من المرحلة الأولى لإنتاج شاشات OLED لسلسلة iPhone 15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قررت ابل إستبعاد شركة BOE من موردي المرحلة الأولى من إنتاج شاشات OLED لسلسلة iPhone 15، وذلك نتيحة لمشاكل في الإنتاج واجهت BOE مؤخراً.

أكد تقرير نشر مؤخراً على أن شركة BOE واجهت بعض المشاكل في إنتاج شاشات OLED مع ميزة “dynamic island”وهو ما أدى إلى تأخر BOE عن جدول ابل الزمني.

ولقد انضمت BOE لسلاسل توريد ابل لشاشات OLED كجزء من إستراتيجية الشركة لتنويع سلاسل التوريد بين سامسونج وLG وأيضاً BOE.

ولقد إستحوذت كلٍ من سامسونج وLG في السابق على الجزء الأكبر من طلبات توريد ابل، وتؤكد أحدث التقارير على أن لوحات OLED المقدمة من BOE لم تتوافق مع معايير الجودة المطلوبة من ابل، لذا تعود ابل للإعتماد بشكل أكبر على سامسونج لتوريد اللوحات الخاصة بسلسلة iPhone 15.

ويوضح تقرير “TheElec” أن ابل لم تستبعد BOE بشكل نهائي من سلاسل توريد iPhone 15، كما أكد التقرير على أن BOE لن تنضم للمرحلة الأولى فقط من الإنتاج، على أن تعود للإنضمام في المرحلة الثانية من الإنتاج عند الوصول إلى معايير الجودة المطلوبة في لوحات OLED.

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