شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نظام iOS 17 سيضم العديد من المميزات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
مميزات جديدة مع نظام التشغيل iOS 17
يشير تسريب إلى أن شركة آبل تخطط لإدخال ميزات جديدة في نظام iOS 17 المتوقع، والمتوقع الإعلان عنه في يونيو 2023، ويشير موقع MacRumors إلى أن Gurman يشير إلى أن التحديث قد يكون أكثر أهمية مما كان متوقعًا في البداية.
وكالعادة ، من المتوقع أن تقدم الشركة معاينة للتحديث في مؤتمر المطورين العالميين (WWDC 2023) في يونيو قبل إطلاقه في الخريف، ومن المتوقع أن يتضمن التحديث العديد من التحسينات والميزات الجديدة مثل تجربة CarPlay المحدثة، والتعديلات على Siri، ودعم التحميل الجانبي ومتاجر التطبيقات البديلة، ودعم سماعات الواقع المختلط، والمزيد.
وأعلن Gurman في رسالته الإخبارية "Power On" أن استراتيجية جديدة أثناء عملية تطوير التحديث أدت إلى إضافة العديد من الميزات الجديدة.