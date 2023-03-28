شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نظام iOS 17 سيضم العديد من المميزات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيرت شركة أبل إستراتيجية iOS 17 في مراحل التطوير اللاحقة، حيث قدمت العديد من الميزات الجديدة ، والتي تشير إلى ترقية جوهرية أكثر مما كان متوقعًا، وفقًا لمارك جورمان من Bloomberg، وفي فبراير، طرحت أبل أول إصدار تجريبي من iOS 16.4 و iPadOS 16.4.

مميزات جديدة مع نظام التشغيل iOS 17

يشير تسريب إلى أن شركة آبل تخطط لإدخال ميزات جديدة في نظام iOS 17 المتوقع، والمتوقع الإعلان عنه في يونيو 2023، ويشير موقع MacRumors إلى أن Gurman يشير إلى أن التحديث قد يكون أكثر أهمية مما كان متوقعًا في البداية.

وبينما أشارت التقارير السابقة إلى أن أبل ستعطي الأولوية للاستقرار وإصلاح المشكلات الأساسية، فقد قيل إن الشركة غيرت استراتيجيتها وتخطط الآن لإطلاق iOS 17 مع العديد من الميزات الجديدة، وفي يناير، اقترح Gurman أن تحديث iOS 17 القادم قد لا يكون بنفس أهمية تحديثات iPhone السابقة لأن أبل كانت تركز بشكل أساسي على سماعة الواقع المختلط التي طال انتظارها.

وكالعادة ، من المتوقع أن تقدم الشركة معاينة للتحديث في مؤتمر المطورين العالميين (WWDC 2023) في يونيو قبل إطلاقه في الخريف، ومن المتوقع أن يتضمن التحديث العديد من التحسينات والميزات الجديدة مثل تجربة CarPlay المحدثة، والتعديلات على Siri، ودعم التحميل الجانبي ومتاجر التطبيقات البديلة، ودعم سماعات الواقع المختلط، والمزيد.

وأعلن Gurman في رسالته الإخبارية "Power On" أن استراتيجية جديدة أثناء عملية تطوير التحديث أدت إلى إضافة العديد من الميزات الجديدة.