شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Nintendo تغلق متجرى الألعاب Wii U و3DS eShops.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إغلاق متاجر الألعاب الرقمية الخاصة بـ Wii U و 3DS من نينتيندو بشكل نهائي، وعلى الرغم من أن المستخدمين لن يتمكنوا بعد الآن من شراء الألعاب أو أي محتوي قابل للتحميل "DLC "من أي متجر إلكتروني، ستظل قادرًا على إعادة تنزيل الألعاب التي اشتريتها بالفعل واللعب عبر الإنترنت في الوقت الحالي، بحسب الموقع الرسمي لـ Nintendo .

وحذرت Nintendo لأول مرة من الإغلاق العام الماضي وبدأت في منع المستخدمين من تحميل الأموال إلى Wii U و 3DS eShops في أغسطس، وللأسف ، يعني هذا الإغلاق الوشيك أنه سيتعين توديع مئات الألعاب الرقمية الرائعة المتوفرة في أي من المتاجر ، مثل Dr. Luigi و Pokémon Rumble U و Pushmo و Pokémon Picross وغيرها الكثير.

وستجعل عمليات الإغلاق من المستحيل أيضًا شراء مجموعة كاملة من ألعاب Virtual Console على نظامي 3DS و Wii U ، كما سيتم فقد حوالي 1000 لعبة رقمية فقط نتيجة لإغلاق متجر eShop ، وفقًا لتحليل من VGC ، والتى تقول أن حوالي 530 من هذه الألعاب هي عناوين Virtual Console - حوالي 335 منها غير متوفرة حتى من خلال Nintendo Switch Online حتى الآن.

ويعد إغلاق Nintendo لـ Wii U و 3DS eShops خطوة إلى الوراء في الحفاظ على ألعاب الفيديو، وبالإضافة إلى مسح بعض الألعاب من التاريخ حرفيًا ، فإنه سيجعل الأمر أكثر صعوبة على الأشخاص الذين لا يزالون يمتلكون ويلعبون Wii U و 3DS للوصول إلى ألعاب معينة حتى لو كانت متوفرة كنسخ مادية، بعد كل شيء، الإصدارات المادية لبعض الألعاب ، مثل Phoenix Wright vs.