شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Nintendo تغلق متجرى الألعاب Wii U و3DS eShops.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وستجعل عمليات الإغلاق من المستحيل أيضًا شراء مجموعة كاملة من ألعاب Virtual Console على نظامي 3DS و Wii U ، كما سيتم فقد حوالي 1000 لعبة رقمية فقط نتيجة لإغلاق متجر eShop ، وفقًا لتحليل من VGC ، والتى تقول أن حوالي 530 من هذه الألعاب هي عناوين Virtual Console - حوالي 335 منها غير متوفرة حتى من خلال Nintendo Switch Online حتى الآن.
ويعد إغلاق Nintendo لـ Wii U و 3DS eShops خطوة إلى الوراء في الحفاظ على ألعاب الفيديو، وبالإضافة إلى مسح بعض الألعاب من التاريخ حرفيًا ، فإنه سيجعل الأمر أكثر صعوبة على الأشخاص الذين لا يزالون يمتلكون ويلعبون Wii U و 3DS للوصول إلى ألعاب معينة حتى لو كانت متوفرة كنسخ مادية، بعد كل شيء، الإصدارات المادية لبعض الألعاب ، مثل Phoenix Wright vs.