شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إنشاء استطلاع رأى فى رسالة خاصة على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر طريقة طرح سؤال مع إجابات مخصصة ومعرفة آراء الأشخاص، رائعة لأخذ رأى أصدقائك أو متابعيك للمساعدة فى اتخاذ القرارات، وفتح باب النقاش حول أى موضوع، وتقدم انستجرام طريقة لعمل استطلاع رأي في الرسائل الخاصة.

إنشاء استطلاع رأي في رسالة خاصة

إذا قمت بالتحديث إلى ميزات Messenger على Instagram، يمكنك إنشاء استطلاع رأي في دردشة جماعية تتضمن 3 أو أكثر من حسابات Instagram وفيسبوك.

1- اضغط على messenger في الزاوية العلوية اليسرى من الموجز.

2- اضغط على اسم مجموعة من قائمة الدردشات الخاصة بك لفتح المحادثة.

3- اضغط على، ثم اضغط على استطلاع رأي.أدخِل سؤالك وإجاباتك، ثم اضغَط على إنشاء استطلاع رأي.

أثناء نشاط استطلاع الرأي، يمكنك الضغط على عرض استطلاع الرأي لتغيير تصويتك أو إضافة خيارات إلى استطلاع الرأي، مع العلم أنه يمكن أيضًا لأي شخص في الدردشة الجماعية إضافة خيارات إلى استطلاع الرأي أو تغيير تصويته.

لعرض تصويت الأشخاص في استطلاع الرأي الخاص بك

اضغط على messenger في الزاوية العلوية اليسرى من الموجز، ثم اضغط على المحادثة التي أرسلت فيها استطلاع الرأي، ويمكنك رؤية تصويت أحد الأشخاص أسفل استطلاع الرأي الذي أرسلته.